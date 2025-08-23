TURSKA SPREMNA ZA EVROBASKET: Rival Srbije srušio Crnu Goru, Šengun dominirao!

TURSKA, rival Srbije na Evropskom prvenstvu u dobrom raspoloženju putuje u Rigu, pošto je u poslednjoj proveri pred kontinentalno takmičenje savladala Crnu Goru sa 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21).

FOTO: FIBA.Basketball

Pokazali su izabranici Ergina Atamana da bi mogli da budu iznenađenje na Evrobasketu 2025, iako prvo poluvreme nisu blistali.

Igrači koje sa klupe predvodi Boško Radović su imali prednost nakon 20 minuta - 47:49. Ipak, treća četvrtina bila je presudna za konačan ishod.

Turci su taj deo susreta odigrali sjajno. I napad i odbrana su perfektno funkcionisali što pokazuje rezultat - 29:15.

Do kraja utakmice Crna Gora nije uspela da unese neizvesnost. Čak je rival u jednom momentu otišao i na +20 - 93:73.

Najefikasniji kod pobednika bio je Alperen Šengun koji je ostvario dabl-dabl od 26 poena i 11 skokova. Njega je pratio Džedi Osman sa 19. Na drugoj strani najbolji je bio Igor Drobnjak sa 23, dok je Marko Simonović meč okončao sa 20 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Turska prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu (27. avgust - 14. septembar) igra u sredu, 27. avgusta protiv domaćina Letonije od 17 časova.

