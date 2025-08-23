TURSKA SPREMNA ZA EVROBASKET: Rival Srbije srušio Crnu Goru, Šengun dominirao!
TURSKA, rival Srbije na Evropskom prvenstvu u dobrom raspoloženju putuje u Rigu, pošto je u poslednjoj proveri pred kontinentalno takmičenje savladala Crnu Goru sa 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21).
Pokazali su izabranici Ergina Atamana da bi mogli da budu iznenađenje na Evrobasketu 2025, iako prvo poluvreme nisu blistali.
Igrači koje sa klupe predvodi Boško Radović su imali prednost nakon 20 minuta - 47:49. Ipak, treća četvrtina bila je presudna za konačan ishod.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Turci su taj deo susreta odigrali sjajno. I napad i odbrana su perfektno funkcionisali što pokazuje rezultat - 29:15.
Do kraja utakmice Crna Gora nije uspela da unese neizvesnost. Čak je rival u jednom momentu otišao i na +20 - 93:73.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najefikasniji kod pobednika bio je Alperen Šengun koji je ostvario dabl-dabl od 26 poena i 11 skokova. Njega je pratio Džedi Osman sa 19. Na drugoj strani najbolji je bio Igor Drobnjak sa 23, dok je Marko Simonović meč okončao sa 20 poena i 10 uhvaćenih lopti.
Turska prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu (27. avgust - 14. septembar) igra u sredu, 27. avgusta protiv domaćina Letonije od 17 časova.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ŠTETA! Laslo Đere se povukao sa Ju-Es opena
23. 08. 2025. u 20:58
PEŠIĆ ODABRAO! Evo ko su 12 putnika za Evrobasket, otpali su...
23. 08. 2025. u 14:27
RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše
23. 08. 2025. u 10:33
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)