VELIKI UDARAC ZA RIVALA SRBIJE! Bez najboljeg igrača na Evrobasketu

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 16:45

Veliki udarac za reprezentaciju Češke. Najzvučnije ime tog tima, Tomaš Satoranski propustiće Evropsko prvenstvo zbog povrede leđa.

- Doneo sam veoma tešku odluku. Oni koji me poznaju, znaju koliko mi znači igranje za reprezentaciju i koliko sam želeo da igram na petom Evropskom prvenstvu. Ali, zbog fizičkog stanja neću moći da pomognem momcima kao što sam želeo. Leđa su me zaustavila - napisao je na Instagramu Satoranski i poručio:

- Pre ovog leta nisam znao da li će mi ovo biti Poslednji ples, ali sada znam sa sigurnošću da želim da se oprostim na terenu. Navijaću za momke iz daleka.

Češka će igrati sa Srbijom pošto se obe ekipe nalaze u istoj grupi. 

