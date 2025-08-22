Košarka

NEMA PREDAJE! Polonara karijeru nastavlja u Dimano Sasariju

Марко Паунић
Marko Paunić

22. 08. 2025. u 13:23

Košarkaški klub Dinamo Sasari saopštio je danas da je postignut dogovor o povratku italijanskog reprezentativca Ahilea Polonare u klub, čim mu zdravstveno stanje omogući povratak na parket.

FOTO: FIBA

Ovaj 34-godišnjak trenutno se bori sa leukemijom, a oktobru 2023. godine dijagnostikovan mu je karcinom testisa, ali Polonara je uspeo da pobedi bolset i vrati se na parket posle samo dva meseca.

Polonara (32) se vraća u Sasari posle šest sezona provedenih u vrhu evropske košarke, gde je nosio dres Baskonije, Fenerbahčea, Efesa, Žalgirisa i Virtus Bolonje.

Klub ističe da veruje u njegov oporavak i da će Polonara moći da doprinese i igrački i ljudski, potvrđujući status jednog od najcenjenijih italijanskih košarkaša na međunarodnom nivou.

"Presudan faktor u postizanju dogovora bio je lični odnos sa predsednikom Stefanom Sardarom i direktorom Frančeskom Sardarom, kao i kontinuirani rad generalnog menadžera Džeka Devečkija", navodi se u saopštenju.

Polonara je već igrao u Sasariju između 2017. i 2019. godine, osvojivši FIBA Evropa kup i stigavši do finala italijanskog prvenstva. Povratak u klub, poručuju iz Dinama, omogućava mu da karijeru nastavi u poznatom i prijateljskom okruženju.

Rođen u Ankoni 23. novembra 1991. godine, Polonara (205 cm) prve košarkaške korake napravio je u Stamuri Ankona, pre nego što se preselio u mlađe kategorije Terama, gde je i debitovao u Seriji A u sezoni 2009/10.

Dva puta zaredom osvajao je priznanje za najboljeg igrača mlađeg od 22 godine, a sa reprezentacijom Italije do 20 godina osvojio je srebro na Evropskom prvenstvu 2011.

Nakon dve sezone u Varezeu, prelazi u Ređo Emiliju, sa kojom 2015. osvaja Superkup Italije i igra finale plej-ofa protiv Sasarija. U leto 2017. potpisuje za Dinamo.

Sa Baskonijom je osvojio špansku ACB ligu 2020, potom igrao za Fenerbahče (sa kojim osvaja prvenstvo Turske), Efes, Žalgiris Kaunas (sa duplom krunom u Litvaniji) i Virtus Bolonju.

U dresu Virtusa, nakon operacije zbog tumora testisa u jesen 2023, vratio se na teren neverovatno brzo i pokazao veliku mentalnu snagu. Prošle sezone beležio je sedam poena i četiri skoka u proseku, a iako mu je dijagnostikovana akutna mijeloidna leukemija u junu 2024, bio je deo tima koji je osvojio Skudeto.

Za reprezentaciju Italije odigrao je 94 utakmice i postigao 596 poena, nastupivši na dva Evropska prvenstva, jednom Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama.

"Neizmerno sam srećan i počastvovan što mogu da se vratim kući. Zahvaljujem predsedniku Stefanu Sardari, direktoru Francesku Sardari, generalnom menadžeru Džeku Devečkiju i treneru Masimu Buleriju na ukazanom poverenju u ovako osetljivom trenutku. Verujem da Dinamo može imati veliku sezonu i da ćemo zajedno ostvariti mnogo lepih stvari. Radujem se što ću vas sve uskoro ponovo zagrliti", izjavio je Polonara.

