NI STIDA NI SRAMA! Bogdana Bogdanovića optužili da je bacio dres, a evo šta se zapravo desilo (VIDEO)

SRBIJA je sila, Srbija gazi i čini se da ništa ne može poremetiti Pešićževe orlove na putu ka zlatu na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Slovenija, ruku na srce oslabljena je bila samo topovska hrana za "orlove", ali i takav tim koji predvodi Luka Dončić pobediti na onaj način deluje nestvarno. Nikola jokić i Bogdan Bogdanović predvode moćnu Srbiju koja u sjajanom raspoloženju putuje u Letoniju.

Pa, čak ni pokušaji da se destabilizuje tim kuolarskim pričama i nagađanjima po društvenim mrežama da je Bogdan Bogdanović sinoć bacio dres posle meča ne mogu da unesu zlu krv u ovaj nacionlni tim.

Kapiten "orlova" je u trijumfu učestvovao sa 14 poena, a nakon utakmice pomenuti potez izazvao je lavinu komentara, a bogami i nekih malicioznih tvrdnji.

Naime, Bogdan se potpisao na jedan dres, koji je po svemu sudeći Partizanov iz vremena dok je kapiten još igrao za crno-bele, ali je u žurbi zbog davanja izjave bez gledanja vratio dres navijaču, kome je isti ispao iz ruke. Mnogi su protumačili to kao da je kapiten “bacio” dres, ali snimak jasno pokazuje da to nije slučaj. Činjenica je da Bogdanović to nikada ne bi ni uradio, naročito znajući koliko voli Partizan.

A i priloženi video snimak je dokaz da je Bogdan samo požurio na intervju i da je momku nepažnjom ispao dres.

- Bili smo spremni od kad smo došli. Drago mi je kako smo pristupili utakmici, pokazali smo respekt njima, ali i publici - rekao je Bogdanović u izjavi za Arena sport.

Istakao je Bogdan da mu je jako drago što je tu, baš kao i svim momcima.

- To se vidi, na drugima je da procene koliko volim da igram za nacionalni tim. Volim što sam tu sa momcima, vide se sreća i ujedinjenost, drago nam je što smo svi tu - završio je Bogdanović.

