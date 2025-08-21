"DRAGO MI JE SAMO..." Bogdan Bogdanović nakon trijumfa Srbije nad Slovenijom

Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala selekciju Slovenije rezultatom 106:72 u poslednjem pripremnom meču pred Evrobasket.

Nakon trijumfa, kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović bio je zadovoljan kako su on i naši momci odigrali meč.

- Bili smo spremni od početka, drago mi je samo za način na koji smo pristupili ovoj utakmici. Pokazali smo respekt prema Slovencima. Koliko volim ovu ekipu – to se vidi, a na drugima je da procene, ne bih komentarisao koliko volim. Vidi se ta ujedinjenost i sreća što smo zajedno i igramo zajedno u Rigi - istakao je Bogdanović posle pobede.