"DRAGO MI JE SAMO..." Bogdan Bogdanović nakon trijumfa Srbije nad Slovenijom
Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala selekciju Slovenije rezultatom 106:72 u poslednjem pripremnom meču pred Evrobasket.
Nakon trijumfa, kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović bio je zadovoljan kako su on i naši momci odigrali meč.
- Bili smo spremni od početka, drago mi je samo za način na koji smo pristupili ovoj utakmici. Pokazali smo respekt prema Slovencima. Koliko volim ovu ekipu – to se vidi, a na drugima je da procene, ne bih komentarisao koliko volim. Vidi se ta ujedinjenost i sreća što smo zajedno i igramo zajedno u Rigi - istakao je Bogdanović posle pobede.
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
