Košarka

"DRAGO MI JE SAMO..." Bogdan Bogdanović nakon trijumfa Srbije nad Slovenijom

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 22:13

Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala selekciju Slovenije rezultatom 106:72 u poslednjem pripremnom meču pred Evrobasket.

Foto: Profimedia

Nakon trijumfa, kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović bio je zadovoljan kako su on i naši momci odigrali meč.

- Bili smo spremni od početka, drago mi je samo za način na koji smo pristupili ovoj utakmici. Pokazali smo respekt prema Slovencima. Koliko volim ovu ekipu – to se vidi, a na drugima je da procene, ne bih komentarisao koliko volim. Vidi se ta ujedinjenost i sreća što smo zajedno i igramo zajedno u Rigi -  istakao je Bogdanović posle pobede. 

