REFORME U SRPSKOJ KOŠARACI! Nebojša Čović zagrmeo pred zlatnim orlićima: "Nećemo doveka imati po 10 stranaca u ekipama"

Čestitam deco kako ste se borili, kako ste se ponašali i kako ste reprezentovali svoju zemlju, izjavio je danas predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović.

FOTO: N. Skenderija

KSS je danas organizovao prijem za kadetsku selekciju Srbije (U16), koja je pre dva dana na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju osvojila zlatnu medalju. Kadeti Srbije su u finalu EP savladali Litvaniju u rezultatom 99:86.

"Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da pozdravim kompletnu našu reprezentaciju do 16 godina sa stručnim štabom i potpredsednikom KSS Nenadom Krstićem koji je bio deo tima u Gruziji. Drago mi je da smo promovisali dobro sve što ono nas čeka sa seniorskom reprezentacijom. Leto je bilo naporno, imali smo dosta prvenstava. Ovaj uzrast (kadeti) poslednji put je osvojio zlatnu medalju 2007. godine", rekao je Čović na konferenciji za medije u Beogradu.

On je naveo da je potrebna korekcija takmičenja.

"Imamo u kategoriji do 16 godina, onda do 18 godina dosta dobrih rezultata, uvek se očekuje medalja. Ta medalja mora da bude obavezno zlatna, nije važna koje je godište, nije važno da li si pustio juniore na Balkanijadi sa seniorima, treba da budeš prvi. Nama je pokazatelj da posle 18 godine, u periodu koji dolazi nakon toga da ta deca, koja su talentovana, koja imaju perspektivu, dobijaju minutažu. Zato se trudimo da postavimo neke stvari malo drugačije uvažavajući kompletan sistem jer nećemo doveka moći da imamo 10-12 stranaca u našim ekipama", dodao je predsednik KSS.

Čović je izjavio da zna šta je kadetska reprezentacija Srbije prošla do trijumfa na EP.

"Kao Savez smo se potrudili da obezbedimo sve uslove koje su zahtevali i koje smo postavili po planovima. Čestitam ovim momcima i kažem da je ovo prvi, važan korak u karijeri. To bi trebalo da bude odskočna daska za sve dalje, to mora da bude zasnovano na velikom radu, koncentraciji. Pokazali su da imaju talenta da odu u vrhove evropske i svetske košarke. Čestitam deco kako ste se borili, kako ste se ponašali i kako ste reprezentovali svoju zemlju. Bilo je zadovoljstvo videti vas kada se izvodila himna, kako ste slavili sa zastavom i grbom naše države, jer je to jedina naša država. Svaka vam čast na tome", naveo je Čović.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu