"I PEŠIĆ JOŠ UVEK VEŽBA": Bogdan Bogdanović otvoreno nakon pobede nad Češkom (VIDEO)
Kapiten Bogdan Bogdanović rekao je posle meča sa Češkom da je ekipa koju predvodi na parketu mogla da odigra bolje, ali da su još uvek u procesu treninga.
Na početku je Bogdanović analizirao meč.
- Respektabilno smo odigrali i drago mi je zbog načina na koji smo pristupili. Mogli smo sigurno bolje, pogotovo u odbrani, ali i zato su pripremne utakmice tu da još vežbamo i treniramo, naveo je Bogdanović.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Pohvalio je selektora Svetislava Pešića.
"Znači nam to njegovo iskustvo. On sigurno zna kada smo malo opušteniji i zna da drži ekipu u pravom momentu, tako da eto i on vežba još uvek, dodao je kapiten srpske reprezentacije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 08:25
NIKOLA JOKIĆ OČITAO LEKCIJU SAIGRAČU: Zbog ovoga mu se divi cela Srbija (VIDEO)
16. 08. 2025. u 09:09
"VIDEĆEMO"... Svetislav Pešić još jednom o stanju Vasilija Micića
16. 08. 2025. u 08:12
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)