"I PEŠIĆ JOŠ UVEK VEŽBA": Bogdan Bogdanović otvoreno nakon pobede nad Češkom (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 08. 2025. u 09:54

Kapiten Bogdan Bogdanović rekao je posle meča sa Češkom da je ekipa koju predvodi na parketu mogla da odigra bolje, ali da su još uvek u procesu treninga.

FOTO: Begum Unal/KSS

Na početku je Bogdanović analizirao meč. 

- Respektabilno smo odigrali i drago mi je zbog načina na koji smo pristupili. Mogli smo sigurno bolje, pogotovo u odbrani, ali i zato su pripremne utakmice tu da još vežbamo i treniramo, naveo je Bogdanović.

Pohvalio je selektora Svetislava Pešića. 

"Znači nam to njegovo iskustvo. On sigurno zna kada smo malo opušteniji i zna da drži ekipu u pravom momentu, tako da eto i on vežba još uvek, dodao je kapiten srpske reprezentacije.

Fudbal
