"I PEŠIĆ JOŠ UVEK VEŽBA": Bogdan Bogdanović otvoreno nakon pobede nad Češkom (VIDEO)

Kapiten Bogdan Bogdanović rekao je posle meča sa Češkom da je ekipa koju predvodi na parketu mogla da odigra bolje, ali da su još uvek u procesu treninga.

FOTO: Begum Unal/KSS

Na početku je Bogdanović analizirao meč.

- Respektabilno smo odigrali i drago mi je zbog načina na koji smo pristupili. Mogli smo sigurno bolje, pogotovo u odbrani, ali i zato su pripremne utakmice tu da još vežbamo i treniramo, naveo je Bogdanović.

Pohvalio je selektora Svetislava Pešića.

"Znači nam to njegovo iskustvo. On sigurno zna kada smo malo opušteniji i zna da drži ekipu u pravom momentu, tako da eto i on vežba još uvek, dodao je kapiten srpske reprezentacije.

