DELIJE TUGUJU! Saznali vest koju nikako nisu želeli, a tiče se KK Crvena zvezda

GOVORILO se dosta o mogućem pojačanju Crvene zvezde, ali su se stvari sada zakomplikovale.

FOTO: M. Vukadinović

Bons Hajlend viđen je kao novo pojačanje Crvene zvezde, ali izgleda da do toga neće doći.

Crveno-beli bili su jedan od najaktivnijih timova u prelaznom roku, mediji su najavljivali još jedno - iz NBA lige.

Na poziciji beka viđen je Hajland, a španski "Encestando" prenosi da planove srpskom klubu kvare dva NBA kluba koja su zainteresovana za njega.

Ono što treba napomenuti jeste da su za Hajlanda pored Zvezde zainteresovani Real Madrid i Olimpijakos.

Hajlend je tokom karijere igrao za Vankuver Remse, Denver Nagetse, gde je bio saigrač sa Nikolom Jokićem, potom je igrao i u Los Anđeles Klipersima, Ajova Vulvsima u razvojnoj NBA Dži ligi, kao i Minesota Timbervulvsima.

Najveći trag je ostavio u Denveru gde je odigrao 111 meč, a u prvoj sezoni je imao prosek od 10,1 poena, 2,7 skokova i 2,8 asistencija.

U sezoni 22/23 je napredovao i imao je 12,1 poen uz dva skoka i tri asistencije u proseku.

