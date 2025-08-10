DELIJE TUGUJU! Saznali vest koju nikako nisu želeli, a tiče se KK Crvena zvezda
GOVORILO se dosta o mogućem pojačanju Crvene zvezde, ali su se stvari sada zakomplikovale.
Bons Hajlend viđen je kao novo pojačanje Crvene zvezde, ali izgleda da do toga neće doći.
Crveno-beli bili su jedan od najaktivnijih timova u prelaznom roku, mediji su najavljivali još jedno - iz NBA lige.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Na poziciji beka viđen je Hajland, a španski "Encestando" prenosi da planove srpskom klubu kvare dva NBA kluba koja su zainteresovana za njega.
Ono što treba napomenuti jeste da su za Hajlanda pored Zvezde zainteresovani Real Madrid i Olimpijakos.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Hajlend je tokom karijere igrao za Vankuver Remse, Denver Nagetse, gde je bio saigrač sa Nikolom Jokićem, potom je igrao i u Los Anđeles Klipersima, Ajova Vulvsima u razvojnoj NBA Dži ligi, kao i Minesota Timbervulvsima.
Najveći trag je ostavio u Denveru gde je odigrao 111 meč, a u prvoj sezoni je imao prosek od 10,1 poena, 2,7 skokova i 2,8 asistencija.
U sezoni 22/23 je napredovao i imao je 12,1 poen uz dva skoka i tri asistencije u proseku.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
NEVIĐENA DRAMA! Sabalenka spasla čak 12 brejk lopti protiv bivše Vimbldon šampionke
10. 08. 2025. u 08:11
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
"KAKO JE UMRO I ZBOG ČEGA?!" Salah isprozivao po UEFA zbog rata Izraela i Palestine
10. 08. 2025. u 08:56
VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas
OVE godine u borbi za Komjuniti šild gledaćemo obračun Kristal palasa i Liverpula. Meč se naravno igra na "Vembliju" i počinje u prepoznatljivom britanskom terminu od 16 časova po istočnoevropskom vremenu.
10. 08. 2025. u 07:40
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)