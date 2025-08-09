Košarka

NIKOLA JOKIĆ JE OVO APSOLUTNO ZASLUŽIO: NBA liga donela odluku koja će obradovati navijače

09. 08. 2025. u 13:28

NBA liga je zvanično objavila ovu odluku.

Foto: Profimedia

Određeno je koji će timovi igrati 25. decembra, za katolčki Božić. 

Decenijama unazad najpopularniji i najjači timovi u tom trenutku ukrštali su koplja, a pravljena je čak i posebna statistika samo za taj dan.

Čudesni Somborac vlasnik je najjačeg tripl-dabla za najradosniji katolički praznik, kada je pre tri godine Finiksu isporučio 41 poen, 15 skokova i isto toliko asistencija. 

Isti par je odmerio snage i prošle godine, dok će u novoj sezoni Nagetsima na crtu neugodni Minesota Timbervulvsi.

Hjuston, predvođen Kevinom Durantom suočiće se sa Los Anđeles Lejkersima i Lebronom Džejmsom.

Naravno, ne može taj dan da prođe bez utakmice u "Medison skver gardenu", pa će tako Njujork Niksi odigrati protiv Klivlenda, a svoje mesto u "prajm-tajmu" dobili su i aktuelni šampioni Oklahoma siti Tanderi. Njima će na crtu San Antonio Sparsi Viktora Vembanjame. Veče zatvaraju Dalas Maveriksi i Golden Stejt Voriorsi u potencijalnom obračunu dalekometnom paljbom i mnogo poena.

Ponovo je NBA liga uspela da napravi spektakl i u najpoželjniji termin "uglavi" trenutno najgledanije timove i najveće zvezde što će svakako da oduševi navijače.

