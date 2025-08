SAD JE SVE JASNO: Frenk Nilikina progovorio o Partizanu, poznato da li ostaje u klubu

PARTIZAN se sprema za narednu sezonu. Crno-beli su ovog leta doveli tri nova košarkaša, a sad je poznata sudbina Frenka Nilikine.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Pričalo se dosta o tome da li će Francuz idalje nositi dres kluba iz Humske. Kako stvari stoje on će biti u timu Željka Obradovića.

Ovaj 27-godišnjak je u razgovoru za lokalni "BeBasket" govorio o planovima koje ima sa Partizanom.

- Bilo je sjajno vratiti se u Evropu, Evroligu i na parket. Interesantno je vratiti se u ritam sa nekoliko utakmica sedmično, putovati, osetiti intenzitet Evrolige i atmosferu. Šteta je što nismo stigli do plej-ofa ili plej-ina Evrolige, ali to će nam biti cilj naredne sezone u Partizanu. Na ličnom planu, motiviše me to što ćemo igrati elitno takmičenje i naredne sezone - rekao je Nilikina.

On je odlučio da se posle sedam godina provedenih u NBA ligi vrati u Evroligu.

- Osetio sam da mi je nedostajalo vreme na terenu. Posle nekog vremena, kada imaš ulogu sa malom minutažom, oseti se sve. Gubiš osećaj. Svakom je potrebno da igra.

Pre povratka u Beograd njega očekuje nastup sa Francuskom na Eurobasketu.

- Sada je mnogo lakše, kad imaš ritam utakmica, osećaš automatizme. Imali smo već jednu pripremnu utakmicu. Kada dođeš iz NBA u reprezentaciju, drugačija su pravila, manji je teren, manje prostora za igru u tranziciji... Naravno, igrači su drugačiji, takva su reprezentativna takmičenja. Sada je drugačije, jer sam odigrao sezonu ovde i to te pripremi za reprezentaciju. Veliki je plus što ću imati kontinuitet i na Evrobasketu - kaže Nilikina i dodaje:

- Situacija u reprezentaciji je dobra, konkurencija zdrava, to nam daje mogućnost da se podignemo kao tim - zaključio je bek crno-belih.

Nilikina je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio sedam poena, dve asistencije i 1,7 skokova, sve to za 20 minuta na parketu.

