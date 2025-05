KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nezapamćena katastrofa Denvera, a Nikola Jokić... (VIDEO)

Strašno lošu utakmicu odigrao je Denver na gostovanju Oklahoma siti Tanderima, pa je posle drugog meča serije polufinala Zapada 1:1 - 149:106.

Foto AP

A da stvar bude gora Nikola Jokić je isključen mnogo pre kraja meča. Srbin je dobio šesti faul na oko minut do kraja treće četvrtine, a zanimljivo je da je napravio čak četiri faula u napadu.

Zbog toga ga je glavni arbitar Skot Foster poslao na klupu, a Srbin je odmah navukao duksericu i seo među saigrače. Imao je Nikola Jokić jako snužden pogled i ni sam nije mogao da veruje šta je zadesilo njegov tim u Oklahoma sitiju, što najbolje govori o prikazanom.

Nikola Jokic fouled out in the 3rd quarter 😅 pic.twitter.com/zh6Cbmd4iI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 8, 2025

Inače, momak iz Sombora je upisao 17 poena, osam skokova i šest asistencija u noći gde su Nagetsi oborili negativan rekord NBA lige još na poluvremenu, kada su primili 87 poena.

Prosto je neverovatno šta kroz šta je sve Denver prošao u prvom poluvremenu utakmice u Oklahoma sitiju. Tanderi su u prvoj četvrtini uspeli da sruše svoj rekord franšize po broju postignutih poena, a do poluvremena su došli i do rekorda NBA lige u plej-ofu.

Pojedinačno, 45 poena ubacila je Oklahoma u prvom kvartalu i još 42 u drugom za ukupno 87. Denver je igrao katastrofalno loše u odbrani, gotovo da se nije vraćao i postavljao, a Tanderi su to umeli da iskoriste.

Dominirao je na Šaj Gildžus-Aleksander sa čak 34 poena uz četiri uhvaćene i osam podeljenih lopti saigračima. Zapravo, Denver je na ovom meču bio "živ" svega nekoliko minuta. Već posle oko 300 sekundi ovog meča posle niza pogodaka Gildžus-Aleksandra je razlika otišla na dvocifrenu, a onda je nastavljen veliki pad.

Ni Jokić nije mogao mnogo šta da uradi, teško je dolazio do svojih poena i prepoznatljivih šuteva, a stvari je barem malo pokušao da zakuva Vestbruk kada se "pokačio" sa Vilijamsom krajem deonice. No, ni to nije probudilo Denver koji je posle uvodnih 12 minuta gubio sa 24 razlike (45:21).

Nastavila se katastrofa Denvera i u drugoj četvrtini. Vodila je Oklahoma u jednom momentu i sa 35 razlike, a Nagetsi su, kao što smo rekli, uspeli da se upišu u istoriju NBA lige i to onu negativnu. Posle pogođenih bacanja Četa Holmgrena, srušen je rekord po broju ubačenih poena u bilo kom poluvremenu neke plej-of utakmice ovog takmičenja.

Da nesreća ne ide sama, videli smo u trećoj četvrtini, kada je na oko jedan minut do kraja, Nikola Jokić zaradio svoju četvrtu ličnu grešku u napadu, zbog čega je morao napolje, pošto je to bio njegov ukupno šesti faul na utakmici.

A Denver je pred poslednju četvrtinu gubio sa čak 48 poena razlike (124:76), pa se samo postavljalo pitanje da li će to Oklahoma na ovom meču uspeti da slavi sa 50 ili više poena razlike.

Na oko pet minuta do kraja meča, Oklahoma je stigla do čak 141 ubačenog poena. I jedan i drugi trener su, naravno, na teren poslali rezerve, pa je samo bilo pitanje koliko poena će i jedni i drugi do kraja ubaciti.

Moraće Denver što pre da se osvesti posle ovog šoka, jer ih naredni meč, ovoga puta kod kuće u Koloradu, čeka u noći između petka i subote od 04.00 časa ujutru po našem vremenu.

