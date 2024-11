"TO JE LICEMERNO!" Žarko Paspalj žestoko udario na Svetislava Pešića

Legendarni srpski košarkaš Žarko Paspalj kritikovao je aktuelnog selektora Srbije Svetislava Pešića. Naime, u razgovoru za hrvatski „T portal“, nekadašnji košarkaš se dotakao izjave Pešića, da će Srbija doživeti sudbinu Hrvatske u košarci kojoj već godinama ne ide najbolje.

Foto: Tviter

- On to govori poslednje četiri godine. Majstore, gde si bio poslednjih 15 godina? Nije te bilo briga jer si radio u inostranstvu. Mislim da je licemerno da on na to upozorava sada, kada je tu i kada je video iz prve ruke šta se događa. Mi to znamo poslednjih 15 godina, a šta su to on i svi drugi veliki treneri napravili po tom pitanju? Šta su napravili da na bilo koji način daju podsticaj i mladim trenerima i mladim igračima? Ta mi tema nije baš najugodnija jer mislim da ne možeš da imaš dva različita aršina kada pričaš o nečemu - rekao je Paspalj u intervjuu za hrvatski „T portal“.

Pešić je sa „orlovima“ osvojio bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu, odnosno srebro na Mundobasketu u Manili 2023. godine, a nedavno je produžio ugovor sa KSS.

- Slažem se, nastavimo li ovako, dogodiće nam se hrvatska košarka, ali imao si 15 godina da govoriš o tome i gde si bio? Baš te bilo briga tada, kada si bio „napolju“. Srbija te tada nije zanimala. Sada si došao, potpisao si za pristojan ugovor i odjednom imaš nešto da kažeš. To što je Pešić uradio na klupi Srbije je sjajno, to mu niko ne može oduzeti, ali sve ostalo… Bolje da ćutim - zaključio je Paspalj.

FOTO: M. Vukadinović

Podsećamo, Pešić je pre nekoliko meseci rekao da ako se nešto ne promeni u glavama ljudi koji vode srpsku košarku, bićemo srećni ako se kvalifikujemo na evropska i svetska prvenstva.

- Za sve ostalo nemam ni energije ni vremena. Drugo, jako sam britak i znam često da kažem ono što mnogi ne vole da čuju. Često sam znao da upozoravam ljude u Srbiji da smo na dobrom putu da dostignemo Hrvatsku u košarci. A to znači da smo i mi na dobrom putu da dotaknemo dno kao i vi. Ako se nešto ne promeni u glavama ljudi koji vode srpsku košarku i koji snose odgovornost, bićemo srećni ako se kvalifikujemo na evropska i svetska prvenstva. Olimpijske igre možemo da zaboravimo. To ljudi ne vole da čuju. Zato nije ni čudno da nikad do kraja nisam bio integrisan u srpsku košarku - kazao je Svetislav Pešić nedavno.

Tokom igračke karijere Paspalj je bio član Budućnosti, Partizana, San Antonija, Olimpijakosa, Pantinaikosa, Panioniosa, Rasing Pariza, Arisa i Virtusa. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je sedam medalja. Inače, Pešić je od 2021. godine selektor Srbije, a prethodno je radio u Barseloni, Bajernu, Nemačkoj, Crvenoj zvezdi, Valensiji, Dinamu iz Moskve…

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.