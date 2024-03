PARTIZAN SE NE DA: Baskonija pala u Areni, crno-beli san o plej-ofu nastavlja da živi

Partizan i Baskonija priredili su vrlo zanimljiv meč u 30. kolu Evrolige, a crno-beli su kao pobednici izašli iz njega - konačan rezultat 87:83 doneo je domaćinu važna dva boda u nastojanju da nastupi i u doigravanju elitnog klupskog nadmetanja.

Imao je Partizan i napetije mečeve, i važnije, ali ova je bila posebno emotivna za sve u Areni, zbog toga što je predstavljala uvod u završnicu borbe za plej-of/plej-in i to proptiv rivala od kog se izgubilo u prvom delu sezone.

Bez svog emotivnog lidera Zeka Ledeja, koji je u Americi zbog smrti oca, crno-bele su predvodili njegovi "pomoćnici", Kaminski i Kaboklo, i to u prilično zanimljivoj, a na kraju i utakmici sa dramatičnom završnicom.

Protiv ekipe koju krasi sjajan šut za tri poena, crno-beli su krenuli sa svojom "težom artiljerijom", od prvog minuta zaigrao je trio Ponjitka - Kaminski - Kaboklo, a dva poslednjepomenuta napravili su pravi dar-mar gostima.









Svedena na 2/9 sa distance, naspram Partizanovih skromnih ali odličnih 3/4, Baskonija je konstantno bila u zaostatku, mada je na +11 tim Željka Obradovića u drugoj četvrtini počeo veoma da nervira svog stratega. Umesto da iskoristi akciju za odlazak na 13 ili 14 poena razlike, napravljena je jedna od ofanzivnih grešaka i to je pokrenulo veliki povratak ekipe Duška Ivanovića. Uz, za nijansu, bolju skok igru od Partizana, a sa četvoricom igrača sa šest ili više poena (naspram dominantnog u crno-belom taboru Kabokla, koji je ubacio 15 za poluvreme), Baskonija se potpuno "vratila u život" pred veliki predah.





Po povratku iz svlačionica, Obradović je istakao da njegov tim mora da donosi bolje odluke u napadu, a da ponovi one dobre, agresivne momente u odbrani, ne bi li došao do pobede, dok mu je kolega Ivanović "odgovorio" da se nada da će "grobari" postati manje važan faktor njegovim igračima, kojima je "prizivao" mirnoću u igri.





Ali, mira u nastupu Baskonije nije bilo kada je početkom treće četvrtine njen rival napravio veliku seriju i za tri minuta otišao na dvocifrenu prednost. Kaminski se tad razigrao, pa iako bi Hauard, ponekad i Marinković, uzvraćali, Partizan je bio taj koji je kontrolisao zbivanja na terenu.





Čak i kada bi, u poslednjoj deonici, rival pokazivao naznake da je pronašao značajnije pukotine u odbrani beogradskog tima, a i kada bi se dešavali propusti u napadu, kao Naneliju po dvaput u nizu, crno-beli bi pronalazili odgovor. Ponekad bi to bio razigrani Kaminski, ponekad kapiten Panter koji bi na udarac po licu odgovorio i trojkom sa osam metara, a ponekad i Ponjitka, kao trojkom za +8 na 2:44 do kraja. Logika je nalagala da se pomisli da se španski tim od toga neće oporaviti, ali jedno je bila logika, a drugo rešenost Baskonije.

Markus Hauard je prodorima za tili čas reševao ofanzivne akcije gostiju, dok su počele da se ređaju greške u napadu Partizana, od onih u "koracima", preko pogađanja saigrača u nogu, do davanja zadatka da Kaminski (koji je napravio te kikseve) prenese loptu na suparničku polovinu, što nije uspeo da uradi u predviđenom vremenu. To je omogućilo raspucanom Hauardu da primakne Baskoniju na -2, a u poslednjih pola minuta njegov bivši saigrač iz Denvera, Doužer, je preuzeo odgovornost kod domaćih. On je sa poludistance, na 18,4 sekunde pre završetka, pogodio za +4, što se ispostavilo kao prevelik zalogaj za upornog rivala.







Tabela Evrolige

A imajući u vidu da je Baskonija minimalnom razlikom pobedila Partizan u prvom ovosezonskom meču (84:83 je bilo 3. novembra 2023), u slučaju da ligaški deo nadmetanja završe sa istim brojem pobeda - crno-beli će imati prednost zbog trijumfa sa većom razlikom.





Evroliga, 30. kolo - statistika

Real Madrid, naredni rival crno-belih, vodi sa 24-6, ispred Barselone (20-9) i Monaka (19-10), dok jedeseti sa 14-16. Baskonija je deveta sa 16-14, a iza crno-belih su Valensija (13-16), Bajern (takođe 13-16), Anadolu Efes (13-17), Olimpija Milano (12-17), Žalgiris (12-18), Crvena zvezda (10-19), Asvel (7-23) i Alba (5-25)

Partizan - Baskonija 87:83 (23:16, 21:26, 25:18, 18:23)

Partizan: Avramović 9, Koprivica, Panter 18p, 6as, Smailagić, Jaramaz 2, Naneli 3, Trifunović 2, Anđušić 3, Doužer 6p, 5as, 5sk, Ponjitka 6, Kaminski 20, Kaboklo 18po, 13sk

Baskonija: Hauard 26, Rajeste, Ćioca 2, Sedekerskis 6, MArinković 11, Miler-Mekintajer 4, Diez, Rogkavopulos 2, Kocar 2, Kostelo 13, Tiodor 4, Moneke 13

KRAJ! Partizan - Baskonija 87:83

40' - Mekintajer greši, ali gosti uzimaju loptu, no Marinković promašuje!

40' - Koš Hauarda, 26. poen na meču za bivšeg igrača Nagetsa, a onda njegov bivši klupski kolega iz Denvera, Doužer, pogađa sa poludistance - 87:83 za Partizan!

40' - Nova greška Kaminskog! Dali su njemu loptu, a on nije uspeo da je na vreme prenese na drugu stranu terena. Još 51,2 do kraja, napad za Baskoniju!

40' - Hauard daje koš iz novog prodora, Partizan vodi sa četiri razlike, tačno minut do kraja, Obradović traži tajmaut.

39' - Marinković udvaja Pantera, ovaj baca nisku loptu Kaminskom, koga čuva Moneke - i lopta se odbija od nogu Partizanovog igrača u aut. Lopta za Baskoniju, 1:13 do kraja.

39' - Prvi napad gostiju posle tajmauta, Hauard daje koš iz prodora - 1:22 do kraja, 85:79 na semaforu.

39' - Moneke forsira šut sa distance i ne pogađa na početku pretposlednjeg minuta. Kaminski potom dobija loptu u reketu rivala, ali ... akcija je prekinuta. Arbitri tvrde da je pomenuti igrač napravio grešku u koracima. Tajmaut. Osam razlike za Partizan.

38' - Panter sa poludistance šutira i pogađa - 85:77.

38' - Ponjitka daje trojku posle promašenog prošlog dalekometnog šuta, Arena je na nogama - 83:75 vode crno-beli, još 2:44 do kraja.

37' - Marinković je primakao goste na 80:73, a posle lošeg napada domaćih, promašio je trojku. No, kako je Partizan još jednom napravio kiks, Sedekerskis u kontri zakucava - 80:75 na tri minuta do kraja.

36' - Partizan preko Doužera (prvi pogodak iz igre, 1/4, ukupno četiri poena na meču) dolazi do 80:71, a potom Smailagić pravi prekršaj. Još 4:18 do kraja. Obradović opet ima šta da kaže reprezentativcu Srbije, koji nije ulazio u igru od druge deonice i sad, kada je na terenu, nije uspeo da zadrži rivala koji ga je protrčao. Još 14 sekundi je bio na parketu i - zamenjen je, jer je napravio još jedan prekršaj, četvrti.

35' - Kostelo pogađa trojku, 78:71, Obradović traži tajmaut. Njegova ekipa je imala 78:66, sada je +7.

34' - Imao je Naneli prodor za uvećanje vođstva ali ga je Moneke osujetio. A onda je baš taj igrač Baskonije zaustavljen kada je krenuo na zakucavanje. Rezultat je 78:68 na polovini četvrte četvrtine. Kaminski se vraća u igru umesto Ponjitke.

33' - Ne samo da je dao oba bacanja, već je Kevin Panter stigao do 16. poena trojkom sa osam metara - 78:66. Hauard greši protiv visokih čuvara, lopta je ponovo za Partizan!

33' - Na zadovoljstvo domaćih navijača, odluka o namernoj lični je ostala na snazi. Slobodna bacanja za Partizan i lopta za njega. Panter je iskoristio oba penala, 75:66.

33' - Nastavljaju se vrlo emotivni momenti na parketu. Moneke je sada napravio namernu ličnu grešku, zbog udaranja Pantera po licu kada je kapiten Partizana dodao loptu centru. Sudije, ipak, pregledaju snimak.

32' - Buran početak četvrte deonice. Posle ranih pogodaka (71:64, po četiri poena na obe strane), prokockano je po dva napada na obe strane terena, a onda Kaminski preko Kostela donosi 73:64 Partizanu.

30' - Ponjitka je promašio trojku iz desnog ugla, Hauard šut za dva sa čeone linije. Poslednji napad ima Partizan... Dalekometni šut Nanelija nije bio dobar, ali Kaminski iz odbojke pogađa za 67:60 na kraju treće četvrtine!

29' - Hauard dolazi do četvrte trojke na ovom meču, 67:60 je sad vođstvo crno-belih

27' - Na novu trojku Markusa Hauarda, Naneli je odgovorio sa dva bacanja, a na koš Monekea, svojim pogotkom - Kaminski. Na 64:53 rezultat je postavio Doužer sa linije penala. Još 3:21 do kraja treće deonice.

25' - Oduševljenje u Areni. Frenk Kaminski pogađa svoju treću trojku, za 58:48, a onda Hauard pravi faul u napadu i lopta je za crno-bele, ponovo.

24' - Tri najefikasnija igrača utakmice: Kaboklo 17 poena, Panter 11, Kaminski 10. Hauard postiže dva poena, iz tri penala, rezultat je 54:46.

24' - Nastavlja se juriš domaćih, Ponjitka daje trojku, 54:44! Nedugo zatim, on se hvata za glavu jer mu je dosuđen prekršaj nad Markusom Hauardom koji je pokušao da šutne trojku, pa će imati tri bacanja.

23' - Veliki nalet Partizana, 7:2 posle zakucavaa Kabokla, a na to i dobra odbrana! Vode crno-beli 51:44 pa se sad nervira Duško Ivanović, baš kao pred kraj poluvremena njegov koelga Obradović.

21' - Počela je treća deonica, i to burno. Daju koševe i gosti (Marinković), uzvraćaju domaćini preko Kaminskog i Pantera. Vodi Partizan 49:44.

Na poluvremenu, Partizan je bolji u dalekometnim šutevima (4/10 naspram 3/11), ali lošiji u skokovima (15 - 18). Kod gostiju četvorica igrača imaju šest ili više poena, a kod crno-belih se daleko više od ostalih istakao Bruno Kaboklo, ubacio je 15 poena i imao sedam skokova.

20' - Hauard ubacuje svoju drugu trojku, Partizan ne uzvraća i rezultat je 44:42 na kraju prvog poluvremena. Imali su crno-beli +11 (38:27), ali su potom dali samo šest poena, a primili 15, pa i ne čudi nezadovoljstvo njihovog šefa stručnog štaba.

20' - Baskonija prilazi jednim pogođenim penalom na 44:39, posle čega Avramović promašuje čitav koš rivala, a Željko bradović u igru umesto Anđušića šalje Doužera. Još 36,6 sekundi, lopta za Baskoniju.

20' - Ujednačeno igraju rivali u ova dva minuta. Na koš se odgovara košem, na grešku, svojim kiksom. Rezultat je 44:38 pred poslednjih 60 sekundi druge deonice.

18' - Na koš Avramovića, BAskonija odgovara sa 2+1 Vanje Marinkovića i prilazi na 40:34.

17' - Greše gosti jer su napravili trokorak, ali Partizan ne da ne odlazi na 13 ili 14 razlike, već pada na +7. Najpre su u vođenju lopte pogrešili crno-beli, što su gosti kaznili u prvoj od dve uzastopne kontre, a onda se slično desilo i koji sekund kasnije - s tim da je Sedekerskis posle poentiranja za 38:31 doživeo povredu u doskoku. Oba puta, za ova poentiranja gostiju, krivac je bio Naneli koji je izgubio loptu u te dve akcije domaćih.

17' - Partizan prvi put ima dvocifrenu prednost! Anđušić daje koš, i to fauliran, pa pogađa i bacanje, 38:27

16' - Avramović uzvraća trojkom - opet je osam razlike za Partizan, 35:27.

15' - Ljut je trener crno-belih, ljuti navijači u Areni. Baskonija nije uspela da da koš iz prvog pokušaja, na kraju svog napada, a onda, kada su crno-beli mislili da je vreme za tu akciju isteklo, dala je koš. Sudije su zaustavile meč da bi objasnile šta se desilo. A objasnile su da je lopta dotakla donji deo obruča prilikom prvog pokušaja gostiju, time e je počelo da teče vreme za novi napad, pa se trojka priznaje - 32:27 je.

14' - Smailagić je napravio novi prekršaj u odbrani, pod obručem. Željko Obradović se hvata za glavu.

Željko Obradović u neverici na utakmici Evrolige Partizan - Baskonija / EuroleagueTV

14' - Trener domaćih Željko Obradović je ljut na Smailagića koji je odgurnuo rivala tokom trčanja ispod koša crno-belih i za to mu je dosuđena namerna lična greška.

Željko Obradović ljut na Alena Smailagića zbog namerne lične greške / EuroleagueTV

13' - Dobra vest za goste, vraća im se u igru njihov ubojiti šuter, Markus Hauard, koji je šepao pre nekoliko minuta kada je napuštao parket. Rezultat je 28:22, a Smailagić ne koristi napad crno-belih.

13' - Brzo se vraća Partizan na +8. Naneli je ubacio jedno bacanje, potom poentirali Panter i Kaboklo što je, uz dve solidne odbrane, donelo 28:20 domaćinu.

12' - Ljut je bio malopre Željko Obradović na svoje igrače zbog propuštene kontre, a sada Duško Ivanović na sudije, zbog dosuđenog prekršaja njegovoj ekipi za koji bivši trener Zvezde misli da nije postojao.

Duško Ivanović na meču Partizan - Baskonija u Evroligi / EuroleagueTV

11' - Džordan Tiodor postiže koš za španski tim, posle čega Partizan ne koristi svoju napadačku akciju, da bi Baskonija nadmudrila odbranu crno-belih i, iznova iz reketa, sada preko Monekea, prišla na -3

Kraj prve četvrtine, gosti iz reketa postižu svoj 16. poen - rezultat je 23:16 posle prvih deset minuta igre. Baskonija, koja svoje rivale obično melje pogocima s distance, ovoga puta je svedena na 2/9 (22,2%) "uspešnosti" takvih šuteva, dok su "grobari" uživali u dalekometnoj preciznosti njihovioh ljubimaca, 3/4.

10' - Bes i peh! Posle minuta predaha oba tima su napravila po dva kiksa u napadu. Željko Obradović je baš besan kako su crno-beli reagovali u kontri nakon što su blokirali Hauarda, jer Avramović nije poentirao. A loša vest za Baskoniju je da je njen sjajni košgeter, bivši saigrač Pi-Džej Doužera (i Nikole Jokića) u Denveru, Makrus Hauard, napustio teren skakućući na jednoj nozi, jer se povredio prilikom pomenute propale akcije.

9' - Kaminski dobro proigrava Kabokla, koji sa poludstance donosi 23:14 crno-belima. Tajmaut.

9' - Kaboklo blokira Marinkovoića, a onda na drugoj strani poentira i Partizan prvi put ima +7, posle čega gosti promašuju još jedan (ishitren) dalekometni šut.

8' - Izmene u Partizanu, Doužer i Ponjitka ustupaju mesta Avramoviću i Naneliju.

7' - Moneke približava goste na -2, ali Kaboklo sad ubacuje trojku - 19:14!

6' - Posle televizijskog tajmauta, MArinković pogađa za tri poena, a Kevin Panter uzvraća sa dva - 16:12 je za Partizan

5' - Dobro drže "pod kontrolom" gostujući ubitačni šut za tri poena crno-beli. Markus Hauard je promašio tri trojke dosad, a Vanja Marinković dve.

5' - Vraća se Baskonije u život. Bar privremeno, Kodi Miler Mekintajer daje koš bivšem klubu za prilazak na 11:9, ali Kaminski pogađa novu trojku, za +5

3' - Odličan početak Partizana. Kaminski daje trojku, pa potom i dvojku posle prvog koša gostiju (Kocar je bio strelac) - 7:2

1' - Utakmica je počela! Prvi napad imaju gosti, ali odmah greše i u kontri Kaboklo sjajno zakucava - 2:0.

20.28 - Meč za Partizan počinju Doužer, Panter, Ponjitka, Kaminski i Kaboklo, a za goste Hauard, Miler-Mekintajer, Sedekarskis, Marinković i Kocar

20.26 - Ekipe su predstavljenje, sve je spremno za spektakl u Areni

Uoči meča

Crno-beli pred svojom publikom jurišaju na mesto koje vodi u Top 8, a na pet kola do doigravanja zauzimaju deseto mesto. Baskonija je osma, sa učinkom 16-13, dok domaćinu (13-16) "za vratom dišu" Valensija i Bajern sa istim odnosom pobeda i poraza, te Olimpija Milano i Anadolu Efes sa po 12-17.

Da neće biti lako sa španskim velikanima, svestan je i Željko Obradović.

- Sad smo u situaciji da naredne tri utakmice igramo kod nas u Areni, to je dobra stvar. Znamo koliko su važne, još imamo šanse da budemo u tih, kako se to već zove, top ten, tako da ćemo probati da u odnosu na ono što nam je iskustvo iz prve utakmice, da se pripremimo - rekao je Obradović, pa se dotakao Baskonije:

- Znamo da je to tim koji izvanredno šutira za tri poena, osim jednog jedinog igrača na poziciji pet, svi ostali su sposobni da šutiraju za tri poena, a da ne pričam sad o Hauardu koji je, na primer, jednu utakmicu protiv Barselone šutirao 22 puta za tri poena. Prosek njihov je preko 30 šuteva, ključ utakmice je sigurno u tome da ne ubacuju u velikom procentu šut za tri poena i da sprečimo ofanzivni skok pre svega njihovih visokih igrača koji su izuzetno agresivni - završio je Obradović.

Što se zdravstvenog biltena tiče, trofejni trener je istakao da su svi dobro, a potom je na kraju otkrio i da Zek Ledej, kome je nedavno preminuo otac, ostaje u Americi.

