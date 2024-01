"OVO JE NEVEROVATNO!" Sferopulos "udario kontru" Obradoviću, demantovao trenera Partizana posle pobede Zvezde u derbiju

TRENER Crvene zvezde Janis Sferopulos bio je veoma zadovoljan posle pobede protiv Partizana u 19. kolu Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

Grčki stručnjak je posebno bio oduševljen kako je njegova ekipa odigrala prvo poluvreme posle kojeg je imala čak 21 poen prednosti - 50:29.

- Dobro veče, rekao je na srpskom pa nastavio: Čestitam igračima na pobedi i posebno igri u prvom poluvremenu. Ova igra je upravo ono što verujem da naša igra treba da bude ofanzivno i defanzivno. Imali smo dobar tok utakmice. Napadali smo dobro sa različitim igračima. Ako šestorica igrača imaju dvocifren učinak i 21 asistenciju, naspram 12 izgubljenih lopti to pokazuje koliko smo kvalitetno odigrali derbi. Zadovoljan sam kako su igrači pristupili, pobeda pripada svima. Partizan je pokušao da se vrati, da smanji zaostatak, ali smo kontrolisali utakmicu. Važno je i kako smo završili utakmicu. Zato još jednom čestitam igračima. Moramo da nastavimo. Ne smemo da gledamo daleko, moramo da gledamo samo naredni meč koji je za 48 sati protiv Cedevita Olimpije. Hvala i navijačima koji su došli da nas podrže. Njihovo prisustvo je bilo neverovatno, podrška impresivna. Pomogli su nam kao naš šesti igrač. Hvala im, srećan sam što smo im podarili pobedu - rekao je Sferopulos na početku konferencije za medije.

Dostakao se Nikole Topića i Džoela Bolomboja koji su zaradili povrede na ovoj utakmici.

- Doktori će ih pregledati, nadam se da nije ozbiljno. Ići će u bolnicu gde će ih pregledati. Neće igrati ni Luka Mitrović protiv Cedevita Olimpije, rekao je pa se našalio, upitavši novinara jel to skautirate za Cedevita Olimpiju?

Janis Sferopulos/FOTO: M. Vukadinović

Dobio je potom pitanje da li je ovo bila njegova najbolja utakmica od dolaska u Beograd?

- Kada se sve uzme u obzir, važnost ove utakmice za celu organizaciju, rekao bih, da. Sećate se da smo igrali protiv FMP-a, pa Partizana kada sam došao. Tri dana bio sam sa timom, sada, ali ako gledate rezultat samo, imali smo bitnijih pobeda i dobrih utakmica, protiv Fenerbahčea kući i na strani, Bajerna... Svaka pobeda ima značenje, ali po važnosti, rekao bih da, po značaju za klub.

Govorio je i o igri jedan na jedan, kao i odbranu posebno u prvom poluvremenu.

- Kako smo planirali da igramo odbranu, nismo dozvolili Partizanu ofanzivnu kretnju lopte, imali su dve asistencije u prvom poluvremenu. Naterali smo ih da igraju individualno, u drugom poluvremenu našli su način da napadnu, zaigrali bolje, ali kontrolisali smo i drugo poluvreme, svi igrači dali su svoj maksimum, kako smo igrali odbranu i napad, bilo je važno, slažem se jedna od najboljih odbrambenih utakmica.

Za razliku od trenera Partizana, Željka Obradovića, koji je rekao da Zvezdin novajlija Gilespi nije mogao ništa sam, već su mu sve omogućili spoljni igrači crvneo-belih, strateg pobedničke ekipe upravo je Gilespija najviše ishvalio, "demantujući" tako trofejnog stratega crno-belih:

- Imamo igrače koji imaju talenta. Ne računamo jednog igrača. Topić je dobro otvorio meč. Imali smo šestoricu dvocifrenih, Jago je dobro igrao u napadu, Teo je Teo, ono što daje timu... Nedavić je bio odličan, Hanga, Gedraitis, imamo igrače koji umeju da napadaju, kao Davidovac, Tobi... Meni, najvažnije za naš napad je, da budemo konstantni. Neki timovi igraju na granici faula i to nam nekada ne dozvoljava da radimo kako umemo. Kada se borimo i naiđemo na teške odbrane protiv nas koje žele da igraju fizički, moramo biti mirni i da kontrolišemo igru bolje. U nekim mečevima to nismo uspeli, kao što jesmo večeras. Timska je pobeda i ne govorim obično o individualnim igračima, ali bih pohvalio Gilespija koji je odigrao odlično u napadu i odbrani, može da brani od pleja do centra, skače u napadu i odbrani. Igrač je koji nam daje energiju i zato smo ga potpisali - zaključio je Sferopulos.

Podsetimo, Crvena zvezda sada ima učinak 8-11, a Partizan 10-9.

