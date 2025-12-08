ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK U LONDONU: Odlučivalo se o Ukrajini, evo šta su dogovorili Zelenski, Starmer, Makron i Merc (VIDEO)
SASTANAK iza zatvorenih vrata u Dauning stritu broj 10 u Londonu između ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca je završen.
Najavljeno je da će danas Zelenski i Starmer održati bilateralne razgovore, prenosi Gardijan.
Makron će se vratiti u Pariz na sastanak gde bi trebalo da se sastane sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, prenosi Gardijan.
Pozivajući se na izvor iz Jelisejske palate, britanski list prenosi da je današnji sastanak u Londonu "doveo do nastavka zajedničkog rada" na američkom mirovnom planu, kao i o tome na koji način Evropa može da doprinese.
Izvor je naveo da je "posao blizu kraja", i da je potrebno da se još radi na "robusnim bezednosnim garancijama", kao i na "predlozima za ponovnu izgradnju Ukrajine nakon rata".
Četvorica lidera razgovara su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini.
Zelenski je uoči sastanka izjavio da je potrebno jedinstvo Evrope, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ističući da je reč o "važnom trenutku" u kojem treba razgovarati o svim "osetljivim pitanjima".
Nakon razgovora u Londonu, Zelenski će otputovati u Brisel, gde će se kasnije danas sastati sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.
Posle Brisela, ukrajinski predsednik otputovaće u Rim, gde će se sutra sastati sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.
Podsetimo, i predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u sredu u Brisel, gde će biti na večeri kod Ursule fon der Lajen, a biće prisutan i predsednik Evropskog saveta Antonijo Košta.
