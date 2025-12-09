PRVI KUVAR ROBOT IMA SVOJ RECEPT: Da li biste ga probali?

VEŠTAČKA inteligencija munjevitom brzinom pronalazi put do mnogih profesija, a sada svoj debi ima i u profesionalnim kuhinjama.

Foto: AI

Dok su mnogi navikli da je sreću u obliku aplikacija koje preporučuju recepte, jedan restoran u Dubaiju otišao je korak dalje - čitav meni osmislio je prvi AI kuvar.

U Dubaiju se pojavio neobičan gastronomski projekat u kome recepte ne piše čovek, već veštačka inteligencija. Jelovnik je zaista nešto drugačije, jer ga je sačinio neko ko nikada ništa nije probao.

U restoranu WooHoo ovaj neobični jelovnik delo je kompjuterskog programa poznatog kao šef Aiman. Iako fizički ne priprema jela u kuhinji, restoran tvrdi da je svako jelo "oblikovano njegovim planom i razvojem recepata zasnovanim na veštačkoj inteligenciji". Najneobičnije od ovih jela, koje je generisala veštačka inteligencija, jeste misteriozno nazvan "dinosaurus tartar".

Prema navodima restorana, ideja je da se "ponovo stvori ukus izumrlih gmizavaca". Po ceni od oko 57 dolara, jelo navodno ima ukus mešavine sirovog mesa i služi se na pulsirajućem tanjiru koji izgleda kao da diše. Uprkos fascinantnom nazivu, restoran ostaje tajanstven kada je u pitanju stvarni sadržaj njihovog dinosaurus tartara. Nije otkriven recept, ali meni potvrđuje da sadrži patku.

Ostale neobične stavke na meniju uključuju puter od algi, koji se služi uz govedinu kuvanu u japanskom glinenom loncu. Iako to možda zvuči neobično, alge su zapravo izuzetno bogate prirodnim jedinjenjima koja pojačavaju ukus. Ova jedinjenja hrani daju slani, "umami" kvalitet, zbog čega alge deluju kao snažan prirodni pojačivač ukusa.

Međutim, čak i najodvažnije gurmane moglo bi da odbije pečeno pile koje se služi na kedrovom drvetu. Ovo se verovatno odnosi na vrlo mlado pile.

Iako kuvaru nedostaje čulo ukusa, vlasnici restorana insistiraju da bi ova jela, koja je osmislio, trebalo da budu izuzetno ukusna. Prema navodima restorana, veštačka inteligencija je trenirana na hiljadama recepata i decenijama kulinarskih istraživanja i molekularne gastronomije. Bot koristi "podatke o kombinacijama ukusa, hemiji hrane i preferencijama gostiju" da bi kreirao svoja jela.

Jedan od osnivača restorana, kaže da će njegov šef Aiman jednog dana postati "sledeći Gordon Remzi, ali u obliku veštačke inteligencije.

-Moguće je da će veštačka inteligencija jednog dana praviti bolja jela od ljudi.

Za sada, proces kuvanja i dalje zahteva ljudski doprinos, piše Dejli mejl.

