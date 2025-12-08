ŠTA SE OVO DESILO U LONDONU? ZELENSKI GLEDA U POD, A MAKRON SMRKNUT: Svi bruje o izrazima lica evropskih lidera (FOTO/VIDEO)

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron je danas, tokom ključnog sastanka sa evropskim liderima u Londonu povodom okončanja rata u Ukrajini, suptilno zapretio Americi. Međutim, njegov oštar stav mogao se samo čuti, dok je njegov izraz lica govorio sasvim drugu priču. Isto je i sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, a atmosfera je, ako je suditi po fotografijama, bila sumorna.

Osim Makrona, sudbonosnom sastanku su prisustvovali i:

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski

Britanski premijer Kir Starmer

Nemački kancelar Fridrih Merc

Makon je jasno stavio do znanja da "svi podržavaju Ukrajinu i mir", navodeći da "drže puno karata u rukama'', aludirajući na opasku američkog potpredsednika Džej Di Vensa iz februara ove godine, kada je Zelenskom poručio da ''nema puno karata u rukama''.

Ova opaska je, u neku ruku bila i odgovor na sve veći pritisak predsednika SAD Donalda Trampa, koji je, nakon trodnevnih razgovora između Vašingtona i Kijeva na Floridi, rekao da Zelenski "nije spreman" da potpiše mirovni predlog.

Merc je naglasio da naredni dani "mogu biti odlučujući za sve nas", ali je istakao da je skeptičan povodom "nekih detalja u dokumentu" koji su dobili od Sjedinjenih Država.

- Sudbina Ukrajine je sudbina Evrope - oštro je poručio nemački kancelar.

Zelenski gleda u pod, Makron smrknut

Iako su obojica nastupili tako ofanzivno, njihovi izrazi lica tokom sastanka u Londonu šalju sasvim drugačiju poruku.

Na jednoj od fotografija, vidi se kako je Starmer smrknut kao da je upravo čuo loše vesti. Izraz lica Zelenskog odavao je zabrinutost - snuždeno je gledao u pod, a Makron je, nasuprot izgovorenom, skrenuo pogled u stranu kao da ni sam ne veruje u svoje reči. Ni Merc nije bio izuzetak - oko objektiva uhvatilo ga je kako skida naočare i gleda negde neodređeno.

Šanse da su ovakvi izrazi lica slučajnost, malo su verovatne. Ono što se da naslutiti jeste da pred Ukrajinom nije lak put ka miru.

