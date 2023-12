BIO SAM NADOMAK POVRATKA U ZVEZDU: NBA zvezda otkrila koliko je malo falilo da se vrati u omiljeni klub

NEKADAŠNjI reprezentativac Jugoslavije i igrač brojnih NBA klubova, Vladimir Radmanović otkrio je da je bio blizu povratka u Crvenu zvezdu, ali...

FOTO: EPA

Crveno-beli dres nosio je od 1997. do 2001. godine, a kratak period bio je u FMP-u do odlaska "preko bare" kao 12. pik prve runde drafta.

U NBA ligi nosio je dres Sijetl Supersoniksa, Los Anđeles Klipersa i Lejkersa, Šarlota, Golden Stejta, Atlante i Čikaga, gde se i penzionisao 2013. godine.

- Presudan faktor za prestanak bavljenja sportom je to što nisam imao satisfakciju koju profesionalni sportista treba da ima, a to su rezultati. Moja poslednja sezona u Čikagu je bila takva gde sam trenirao devet meseci kao konj, a nisam ušao u igru. I onda sa 33 godine postavljate sebi pitanje: Zašto ja ovo radim?" Nemam nikakav razlog da to radim, ni finansijski niti bilo kakva ambicija da se nešto pitam. Oostao sam samo neka karika u mašineriji i bilo je pitanje trenutka kad ću da donesem tu odluku - rekao je Radmanović u razgovoru na panelu fonacije Novaka Đokovića, "Formula dugotrajnosti u sportu."

Na kraju o timu sa Malog Kalemegdana.

- Bilo je razmišljanja da se vratim u Evropu, u Zvezdu - klub u kom sam ponikao, ali razum je nadvladao emocije i doneo sam odluku da to ne radim. Sa 33 godine sam odlučio da je to to, neki klinci dolaze i ljudi će imati šta da gledaju. Žal za nama veteranima ne traje dugo. To je dobro. Svi mi u nekom trenutku treba da smo svesni prolaznosti čega se bavimo. Nisu me fascinirali ni kamere ni svetla - zaključio je Radmanović.

