Zvezda se zvanično oprostila od defanzivca

Ugovor neće biti otkupljen

FOTO: FK Crvena zvezda

Srpski fudbaler Strahinja Eraković završio je pozajmicu u Crvenoj zvezdi, saopštio je danas beogradski klub.

Eraković je od februara ove godine bio na pozajmici iz Zenita, a za "crveno-bele" je u tom periodu odigrao 25 utakmica.

Srpski fudbaler je prošao mlađe kategorije Crvene zvezde, a zatim je 2023. godine prešao u Zenit.

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da Strahinja Eraković više nije igrač našeg tima. Defanzivac je prošao kompletnu Omladinsku školu našeg kluba, a za prvi tim Crvene zvezde je debitovao u avgustu 2020. godine i odigrao je ukupno 168 utakmica. Čupo, hvala na svemu i srećno - stoji u saopštenju kluba.

Eraković je odigrao 22 meča za seniorsku reprezentaciju Srbije.