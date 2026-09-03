Fudbal

Zvezda se zvanično oprostila od defanzivca

М.М.

03. 09. 2026. u 13:19

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Ugovor neće biti otkupljen

Звезда се званично опростила од дефанзивца

FOTO: FK Crvena zvezda

Srpski fudbaler Strahinja Eraković završio je pozajmicu u Crvenoj zvezdi, saopštio je danas beogradski klub.

Eraković je od februara ove godine bio na pozajmici iz Zenita, a za "crveno-bele" je u tom periodu odigrao 25 utakmica.

Srpski fudbaler je prošao mlađe kategorije Crvene zvezde, a zatim je 2023. godine prešao u Zenit.

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da Strahinja Eraković više nije igrač našeg tima. Defanzivac je prošao kompletnu Omladinsku školu našeg kluba, a za prvi tim Crvene zvezde je debitovao u avgustu 2020. godine i odigrao je ukupno 168 utakmica. Čupo, hvala na svemu i srećno - stoji u saopštenju kluba.

Eraković je odigrao 22 meča za seniorsku reprezentaciju Srbije.

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