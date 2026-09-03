Zvezda se zvanično oprostila od defanzivca
Ugovor neće biti otkupljen
Srpski fudbaler Strahinja Eraković završio je pozajmicu u Crvenoj zvezdi, saopštio je danas beogradski klub.
Eraković je od februara ove godine bio na pozajmici iz Zenita, a za "crveno-bele" je u tom periodu odigrao 25 utakmica.
Srpski fudbaler je prošao mlađe kategorije Crvene zvezde, a zatim je 2023. godine prešao u Zenit.
- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da Strahinja Eraković više nije igrač našeg tima. Defanzivac je prošao kompletnu Omladinsku školu našeg kluba, a za prvi tim Crvene zvezde je debitovao u avgustu 2020. godine i odigrao je ukupno 168 utakmica. Čupo, hvala na svemu i srećno - stoji u saopštenju kluba.
Eraković je odigrao 22 meča za seniorsku reprezentaciju Srbije.
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