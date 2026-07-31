SKANDAL USRED BEOGRADA! Albanac pokazivao "albanskog orla" u prostoriji punoj Srba
BRUKA i sramota!
Denis Buzukja, američki borac albanskog porekla, uspešno je prošao vagu pred UFC događaj u Beogradu. Kada je zadovoljio kilažu, borac perolake kategorije je gestom pokazao dvoglavog orla.
Na svom instagram profilu Buzukja je objavio snimak ove situacije.
U pitanju je gest koji su svojevremeno koristili švajcarski reprezentativci Granit Džaka i Đerdan Šaćiri, fudbaleri albanskog porekla, koji su na taj način provokacijom proslavljali pozitivan rezultat protiv Srbije.
Denis Buzukja ima skor 12-6 u profesionalnom kavezu, ali od dolaska u UFC ima tek jednu pobedu iz pet duela. Ukoliko u Beogradu ne dođe do pobede, teško je zamisliti da će ostati na UFC „rosteru“.
- Pravi je blagoslov predstavljati Albaniju i potpuno je ludilo što su mi neposredno pred meč rekli da moraju da sklone zastavu jer ima zlatni okvir. Mislio sam da će me albanski navijači ‘razapeti’, ali posle sam se koncentrisao na borbu - rekao je ovim povodom Buzukja.
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