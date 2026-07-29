Politika

"CRNA GORA JE ZVANIČNO KAPITULIRALA" Knežević zagrmeo: "Jadran" ide Hrvatskoj, a ovo je tek početak

P. Đurđević

29. 07. 2026. u 15:00

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PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da ima informacije da su se Hrvatska i Crna Gora dogovorile o pitanju broda "Jadran".

ЦРНА ГОРА ЈЕ ЗВАНИЧНО КАПИТУЛИРАЛА Кнежевић загрмео: Јадран иде Хрватској, а ово је тек почетак

Foto: printskrin/Jutjub/ Skupština Crne Gore

- Dogovor je sledeći – mi Hrvatima vraćamo brod "Jadran". Ploviće pod hrvatskom zastavom i biće u luci u Splitu. Povremeno, moći ćemo da ga koristimo kao trenažni brod - rekao je Knežević na današnjoj sednici parlamenta.

foto: Giulio Andreini/UCG/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

On je izjavio da je Crna Gora "zvanično kapitulirala".

- Ovo dalje znači da je sledeća Prevlaka, 17 miliona za odštetu logorašima u Morinju, vraćanje imovine u Boki, i to znači da postajemo protektorat Hrvatske - dodao je čelnik DNP-a.

Zagreb je nedavno "upozorio" Podgoricu da neće ući u Evropsku uniju ako ne reši pitanja "obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz 'domovinskog rata', procesuiranje ratnih zločina, rešavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju, očuvanje spomen-ploče u Morinju i nužnost promene imena bazena u Kotoru, nastavak razgovora o granici na moru, te 'povrat' školskog broda Jadran".

(RT Balkan)

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