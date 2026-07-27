ŠAMAR ISTINE BLOKADERIMA: Dačić pustio u Skupštini kako se zaista čuje zvučni top (VIDEO)
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić pustio je u parlamentu na telefonu poslanicima opozicije da čuju kako zapravo zvuči zvučni top.
-To je zvučni top, ako niste znali - naveo je on.
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