ORUŽJE SUDNJEG DANJA JE OPERATIVNO! Rusi pustili u rad podmornice koje nose super-dron „Posejdon“

VRHOVNI komandant ruske mornarice, admiral Aleksandar Moisejev, objavio je da je namenski nosač za njegovo bespilotno podvodno vozilo 2M39 „Posejdon“ na nuklearni pogon već ušao u operativnu službu, potvrđujući da je jedan od strateški najznačajnijih programa naoružanja zemlje napredovao dalje od faze razvoja.

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

-Već posedujemo takav nosač. I svi smo dobro svesni da je ovaj program povezan sa razvojem strateškog oružja koje ovo vozilo predstavlja. I, naravno, takav nosač je već deo mornarice. Lider naše zemlje je takođe javno govorio o tome, izjavio je admiral.

Iako admiral Moisejev nije identifikovao plovilo po imenu, široko se razume da su nosači specijalno modifikovane podmornice na nuklearni pogon projekta 09852 „Belgorod“ i „Habarovsk“, prve platforme posebno izgrađene za raspoređivanje „Posejdona“. Uvedena u upotrebu ruske mornarice 2022. godine, „Belgorod“ je najduža podmornica ikada izgrađena, dužine približno 184 metra. Zasnovana na podmornici klase Oskar II sa krstarećim raketama, ona je opsežno redizajnirana kako bi primila više bespilotnih podmornica „Posejdon“, a istovremeno podržavala istraživanje dubokog mora i misije specijalnih operacija.



Foto: Mil.ru/MoD Rusije

Posejdon je autonomno podvodno vozilo na nuklearni pogon, dizajnirano da pređe hiljade kilometara ispod okeana pre nego što ispali nuklearnu bojevu glavu visokog prinosa protiv priobalnih gradova, pomorskih baza ili udarnih grupa nosača aviona. Njegov nuklearni pogonski sistem pruža praktično neograničen domet, dok podvodno operativno okruženje čini presretanje znatno izazovnijim od konvencionalnih balističkih raketa. Dronovi su oružje za jednokratnu upotrebu i dizajnirani su da detoniraju svoje bojeve glave duboko pod vodom kako bi pokrenuli radioaktivne cunamije, koji mogu izazvati masovno uništenje na neprijateljskim obalama. Ovo ga čini jednim od najnekonvencionalnijih strateških nuklearnih oružja ikada razvijenih, a njegovo uvođenje u službu dopunjuje brzu modernizaciju flote balističkih raketnih podmornica ruske mornarice.



Posejdon je jedan od nekoliko ruskih strateških sistema razvijenih posebno da bi se osigurao kredibilitet ruskog nuklearnog odvraćanja od širenja zapadnih mreža protivraketne odbrane. Za razliku od balističkih raketa, koje prate predvidljive putanje kroz svemir i teoretski ih mogu presresti antibalistički raketni sistemi, Posejdon se približava svojim ciljevima pod vodom, potpuno zaobilazeći konvencionalnu protivraketnu odbranu. Ovaj alternativni profil napada ruski zvaničnici su predstavili kao osiguranje osigurane mogućnosti drugog udara čak i u scenarijima gde odbrana od balističkih raketa postaje znatno efikasnija.



Sam „Belgorod“ služi višestrukim visokospecijalizovanim misijama, pored toga što služi kao nosač dronova „Posejdon“. Veruje se da podmornica takođe podržava rusku Glavnu direkciju za dubokomorska istraživanja (GUGI), koja upravlja dubokoronskim podmornicama sposobnim za rad na morskom dnu na ekstremnim dubinama. Zapadni analitičari već dugo procenjuju da ove mogućnosti omogućavaju Rusiji da inspektira, izvlači ili potencijalno ometa podvodnu infrastrukturu, uključujući komunikacione kablove i senzorske mreže, što „Belgorod“ čini jednom od najsvestranijih strateških podmornica u ruskoj službi. Trenutni izveštaji ukazuju na to da su dodatni namenski nosači „Posejdona“ u izgradnji.

militarywatchmagazine.com

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