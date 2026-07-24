STIGLA PONUDA KOJA SE NE ODBIJA! Crno-beli daju 70.000.000 evra za Dušana Vlahovića
Srpski reprezentativac Dušan Vlahović stigao je do ključne raskrsnice u svojoj karijeri.
Nakon što mu je istekao ugovor sa torinskim Juventusom, gde je zarađivao 12 miliona evra godišnje, u trku za njegom potpis se neočekivano i izuzetno snažno uključio turski gigant Bešiktaš.
Kako prenosi ugledni italijanski list "Sport Medijaset", crno-beli su spremili ponudu koja je poprilično uzdrmala evropsku fudbalsku pijacu i poslala jasnu poruku rivalima.
Bešiktaš je spreman da Vlahoviću ponudi trogodišnji ugovor uz platu od čak 13,5 miliona evra po sezoni što je 1,5 miliona više od onoga što je zarađivao u Juveu.
Međutim, to je samo deo ogromnog finansijskog paketa. Kako bi se transfer u potpunosti realizovao, turski klub je svestan da mora da pokrije i visoke prohteve agenta, kao i bogat bonus za sam potpis, što ukupnu cifru podiže za dodatnih 30 miliona evra. Kada se sve sabere, Bešiktaš je za srpskog špica spreman da izdvoji brutalnih 70,5 miliona evra!
O tome koliko su crno-beli ozbiljni u svojoj nameri govori i informacija da je za predstojeći vikend zakazan direktan susret između Vlahovićevih zastupnika i uprave Bešiktaša, gde bi trebalo da se preciziraju svi ključni detalji potencijalnog transfera.
Pred srpskim napadačem je sada odluka karijere i dve potpuno različite opcije:
Prihvatanje ponude Bešiktaša: Garantuje mu vrhunske, kraljevske finansijske uslove i ulogu prve zvezde kluba u ligi koja iz godine u godinu investira sve više novca.
Čekanje finiša prelaznog roka: Ostavlja mogućnost da na njegovu adresu stigne poziv nekog od velikana iz "liga petice" (Engleska, Španija, Nemačka), gde bi igrao na najvišem takmičarskom nivou.
Bešiktaš u ovaj prelazni rok ulazi sa ogromnim ambicijama da vrati šampionsku titulu u svoje vitrine. Pored Vlahovića, Orlovi i dalje gaje nadu oko dovođenja legendarnog Mohameda Salaha.
Ukoliko bi rukovodstvo kluba uspelo da spoji Vlahovića i Salaha, bio bi to bez sumnje jedan od najubojitijih i najzvučnijih napadačkih tandema u evropskom fudbalu.
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