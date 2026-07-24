HAOS ZBOG SRBA U KOMŠILUKU! Otpustili selektora, pa onda doveli drugog da ubaci Srbina u reprezentaciju
SRBI im razorili reprezentaciju!
Naime, Mađarska je nakon ispadanja od Srbije u dvomeču baraža za plasman na Svetsko prvenstvo otpustila Ćemu Rodrigeza sa mesta selektora, a sada su konačno našli njegovu zamenu. U pitanju je legendarni mađarski rukometaš i trener Laslo Sotonji. On je potpisao trogodišnji ugvoor sa Rukometnim savezom Mađarske.
Mađari koji u poslednje vreme imaju sjajne rezultate u mlađim kategorijama i upravo su sa Markom Eklemovićem kao liderom tima osvojili U20 prvenstvo Evrope žele iskorak i medalju sa seniorima. Ne da neće imati medalju na Mundijalu u Nemačkoj početkom 2027. nego neće ni učestvovati pošto posle poraza u baražu od "orlova" nisu dobili ni specijalnu pozivnicu.
Laslo Sotonji je bio odličan rukometaš i igrao je za nacionalni tim 1992. godine na Olimpijskim igrama kada je Mađarska bila sedma. Kao trener je do sada vodio rukometnu akademiju NEKA i tog posla se oprostio, a upravo je on bio selektor juniora koji su osvojili Evropu. Do sada je u karijeri vodio nekoliko mađarskih klubova i bio je asistent u nacionalnom timu.
Upravo da bi Marka Eklemovića i zlatne juniore poput Matea Mesaroša koji je na tom prvenstvu bio najbolji defanzivac uveo u prvi tim Sotonji je dobio dugogodišnju podršku saveza.
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