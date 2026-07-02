HRVATI U VELIKOM PROBLEMU: Dalić sve teže popunjava rupe u odbrani
PORTUGAL i Hrvatska se sastaju u Torontu u okviru šesnaestine finala Svetskog prvenstva, u duelu koji će odrediti putnika među 16 najboljih selekcija planeta.
Portugalci u ovaj meč ulaze kao favoriti, zahvaljujući izuzetno moćnom igračkom kadru i veoma kreativnom veznom redu koji je sposoban da kontroliše ritam utakmice. Iako su u poslednjem kolu grupne faze odigrali meč bez golova protiv Kolumbije, ofanzivni trio koji predvode Žoao Feliks i Kristijano Ronaldo poseduje ogroman potencijal da kazni svaki propust u protivničkoj odbrani, posebno kroz brze tranzicije i kontranapade.
Sa druge strane, Hrvatska je obezbedila plasman u eliminacionu fazu teškom pobedom nad Ganom od 2:1, nakon što je selektor Zlatko Dalić promenio taktičku formaciju i zgusnuo sredinu terena. Ipak, "Vatreni" u poslednje vreme pokazuju ozbiljne defanzivne ranjivosti, budući da su primili dva ili više golova u četiri od poslednjih osam mečeva, a posebno se muče protiv reprezentacija iz samog svetskog vrha, gde im nedostaje brzine u pokrivanju širokog prostora.
S obzirom na ofanzivni kvalitet Portugalaca i činjenicu da defanzivna linija Hrvatske redovno popušta pod pritiskom jačih rivala, očekuje se da će nominalni domaćin uspeti da pronađe put do mreže više puta na ovom meču.
NAŠ PREDLOG: 1&Portugal2+ (kvota: 2,05)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za golove
02. 07. 2026. u 09:22
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
02. 07. 2026. u 09:04
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
02. 07. 2026. u 08:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"ZVEZDAŠ SAM OD MALENA, ZATO SAM ODBIO PARTIZAN" Reprezentativac Srbije Nikola Jović otkrio da je imao ponude i crveno i crno-belih
Srpski reprezentativac Nikola Jović otkrio je da je imao ponude i Zvezde i Partizana.
29. 06. 2026. u 12:06
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
JEDNA SELEKCIJA JE DOŽIVELA ŠOK: Za ove reprezentacije je završen Mundijal! Oni pakuju kofere sa SP!
Već je poznato nekoliko nacionalnih timova koji neće proći u drugu fazu takmičenja.
24. 06. 2026. u 08:13
Komentari (0)