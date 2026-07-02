Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

HRVATI U VELIKOM PROBLEMU: Dalić sve teže popunjava rupe u odbrani

О.М.

02. 07. 2026. u 09:46 >> 09:47

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PORTUGAL i Hrvatska se sastaju u Torontu u okviru šesnaestine finala Svetskog prvenstva, u duelu koji će odrediti putnika među 16 najboljih selekcija planeta.

ХРВАТИ У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ: Далић све теже попуњава рупе у одбрани

FOTO: STRINGER / AFP / Profimedia

Portugalci u ovaj meč ulaze kao favoriti, zahvaljujući izuzetno moćnom igračkom kadru i veoma kreativnom veznom redu koji je sposoban da kontroliše ritam utakmice. Iako su u poslednjem kolu grupne faze odigrali meč bez golova protiv Kolumbije, ofanzivni trio koji predvode Žoao Feliks i Kristijano Ronaldo poseduje ogroman potencijal da kazni svaki propust u protivničkoj odbrani, posebno kroz brze tranzicije i kontranapade.

Sa druge strane, Hrvatska je obezbedila plasman u eliminacionu fazu teškom pobedom nad Ganom od 2:1, nakon što je selektor Zlatko Dalić promenio taktičku formaciju i zgusnuo sredinu terena. Ipak, "Vatreni" u poslednje vreme pokazuju ozbiljne defanzivne ranjivosti, budući da su primili dva ili više golova u četiri od poslednjih osam mečeva, a posebno se muče protiv reprezentacija iz samog svetskog vrha, gde im nedostaje brzine u pokrivanju širokog prostora.

S obzirom na ofanzivni kvalitet Portugalaca i činjenicu da defanzivna linija Hrvatske redovno popušta pod pritiskom jačih rivala, očekuje se da će nominalni domaćin uspeti da pronađe put do mreže više puta na ovom meču.

NAŠ PREDLOG: 1&Portugal2+ (kvota: 2,05)

 

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