Ekonomija

DRŽAVA DAJE 15.000 DINARA, A PRIJAVA TRAJE JOŠ 2 DANA: Evo ko može da podnese zahtev

В.Н.

02. 07. 2026. u 10:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GRAD Novi Sad i ove godine iz budžeta izdvaja 22,5 miliona dinara za subvencionisanje kupovine bicikala. Prijava za program "Biciklom za zeleni Novi Sad 2026" traje od 1. jula u 12 časova do 3. jula u 12 časova.

ДРЖАВА ДАЈЕ 15.000 ДИНАРА, А ПРИЈАВА ТРАЈЕ ЈОШ 2 ДАНА: Ево ко може да поднесе захтев

Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

Pojedinačna novčana podrška iznosi 15.000 dinara.

Ko i kako može da se prijavi za novačanu podršku?

Na konkurs mogu da se prijave punoletni građani koji imaju prebivalište u Novom Sadu. Kako se ističe, ovaj program ima za cilj da podstakne veću upotrebu bicikala kao ekološkog i održivog vida prevoza.

Da biste ostvarili pravo na subvenciju, potrebno je da se prijavite preko sajta zeleninovisad.com, prenose lokalni mediji.

Novi Sad nastavlja ulaganja u biciklističku infrastrukturu

Grad ističe da razvoj biciklizma predstavlja jedan od važnih elemenata održivog urbanog razvoja i zaštite životne sredine. Pored subvencija za kupovinu bicikala, kontinuirano se ulaže u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje biciklističkih staza, kao i u razvoj prateće infrastrukture poput parkinga za bicikle i sistema za iznajmljivanje bicikala.

Novi Sad je 2021. godine postao prvi grad u Srbiji koji je pokrenuo program subvencionisanja kupovine bicikala. Zahvaljujući toj meri, do sada je nabavljeno gotovo 8.000 novih bicikala, što doprinosi smanjenju upotrebe automobila i poboljšanju kvaliteta vazduha.

Prema podacima Grada, Novi Sad danas raspolaže sa oko 157,5 kilometara biciklističkih staza, što je rezultat višegodišnjih ulaganja u održivu mobilnost.

(Alo)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MANJE PAPIRA, VIŠE ELEKTRONSKIH USLUGA: Rezultati projekta „eUprava za sve“

MANjE PAPIRA, VIŠE ELEKTRONSKIH USLUGA: Rezultati projekta „eUprava za sve“