DRŽAVA DAJE 15.000 DINARA, A PRIJAVA TRAJE JOŠ 2 DANA: Evo ko može da podnese zahtev
GRAD Novi Sad i ove godine iz budžeta izdvaja 22,5 miliona dinara za subvencionisanje kupovine bicikala. Prijava za program "Biciklom za zeleni Novi Sad 2026" traje od 1. jula u 12 časova do 3. jula u 12 časova.
Pojedinačna novčana podrška iznosi 15.000 dinara.
Ko i kako može da se prijavi za novačanu podršku?
Na konkurs mogu da se prijave punoletni građani koji imaju prebivalište u Novom Sadu. Kako se ističe, ovaj program ima za cilj da podstakne veću upotrebu bicikala kao ekološkog i održivog vida prevoza.
Da biste ostvarili pravo na subvenciju, potrebno je da se prijavite preko sajta zeleninovisad.com, prenose lokalni mediji.
Novi Sad nastavlja ulaganja u biciklističku infrastrukturu
Grad ističe da razvoj biciklizma predstavlja jedan od važnih elemenata održivog urbanog razvoja i zaštite životne sredine. Pored subvencija za kupovinu bicikala, kontinuirano se ulaže u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje biciklističkih staza, kao i u razvoj prateće infrastrukture poput parkinga za bicikle i sistema za iznajmljivanje bicikala.
Novi Sad je 2021. godine postao prvi grad u Srbiji koji je pokrenuo program subvencionisanja kupovine bicikala. Zahvaljujući toj meri, do sada je nabavljeno gotovo 8.000 novih bicikala, što doprinosi smanjenju upotrebe automobila i poboljšanju kvaliteta vazduha.
Prema podacima Grada, Novi Sad danas raspolaže sa oko 157,5 kilometara biciklističkih staza, što je rezultat višegodišnjih ulaganja u održivu mobilnost.
(Alo)
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