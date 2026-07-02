"NEMA ZAŠTIĆENIH!" Uglješa Mrdić podneo prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije protiv Mladena Nenadića (VIDEO)

UGLjEŠA Mrdić, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, podneo je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije, i to protiv glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal.

Foto: Novosti

Izjava Mrdića

- Kao narodni poslanik, političar borim se za istinu i pravdu, i borim se protiv nepravde i svih zloupotreba koje imamo u društvu. Danas sam došao da predam prijavu protiv čoveka koji bi trebao da bude primer u Srbiji, shodno fukciji koju obavlja, primer čestitotsti i poštovanja zakona, a reč je o tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću - kazao je on i dodao da se prijava podnosi po osnovu sprečavanja korupcije od strane javnog funkcionera.

Kako je rekao sporna je imovina, odnosno pravni osnov je to da agencija proveri da li je javni fukncioner ispunio obavezu prijave imovine. Kaže da je uz prijavu priložio primarak ugovora iz kog proizilazi da je Nenadić kupio dva stana i dva gražna mesta u izgradnji.

- Postoji osnovan razlog da Agencija proveri da li su predmetne nepokretnosti prijavljene kao imovina Mladena Nenadića. Svi mi javni funkcioneri smo dužni da prijavljujemo svoju imovinu i prihode, i promene koje se odnose na to, ali to očigledno ne važi za tužioca Nenadića - rekao je on te dodao da je ovde reč o prikrivanju imovine od strane tužioca za organizovani kriminal.

- Javnost treba da zna i njegovu imovinu i prihode. Predao sam kopiju ugovora - kazao je Mrdić.

- Prijava nije zasnovana na pretpostavkama... Ne tražim da Agenija unapred prihvati moje navode u prijavi, već da utvrdi da li jeobaveza prijave imovine Nenadića bila ispunjena - dodaje on i poručuje da se sprovede postupak i ako postoji povreda zakona o sprečavanju korupcije da preduzme postupke koje su u njenoj nadležnosti.

- Najmanje što očekujem je postupak protiv njega, što znači da ne bi mogao više da obavvalja tu funkciju - kaže Mrdić i dodaje ako se dokaže ono što on tvrdi Nenadić bi trebao da podnese ostavku, ako ima imalo morala.

- Ali sumnjam u to, jer znamo o kakvom čobeku je reč... Čovek koji se zapštitio najodgovornije za pad nadstrešnice u Novom Sadu, Nebojšu Bojovaića i Milutina Miloševića, i on se u tom periodu bavio pribavljanjem imovine, stanova i garaže - rekao je Mrdić.

Nenadić je 11 godina na čelu tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, te prema rečima Mrdića, poznat je po tome što ruši institucije i Srbiju ispunjavajući naredbe svojih nalogodavaca.

- Mladen Nenadić je poznat jer je javno kritikovao funkcionere koji su komentarisali rad njegovog tužilaštva i ponaša se kao da je jedan od najmoćnijih... Napadao je i Vučića i mene. Ponaša se kao "sveta krava" kao da je zaštićen i da niko ne može da komentariše njegov rad - kaže Mrdić.

Kaže da je dobio i dopis i kritiku od vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac, jer je komentarisao rad vrhovnog tužilaštva uz opis da je to neprimereno.

- Nema zaštićenih - poručio je Mrdić, te dodao da svi treba da budemo jednaki pred zakonom, i da se nada da će Agnecija postupiti po prijavi.

Foto: Novosti