BOSANCI OSTAVILI NAVIJAČE SAD U ŠOKU! "Zmajevi" ispali, ali očitali Amerikancima lekciju koju nisu znali! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija BiH završila je učešće na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.
Golovima Folarina Baloguna u 45. i Malika Tilmana u 82. minutu, domaćin Mindijala se plasirao u osminu finala, poslavši "zmajeve" kući.
Podsetimo, "crveni đavoli" su do 85. minuta gubili 0:2, a onda izjednačili i odveli meč u produžetke (2:2), gde je golom u poslednjim sekundama Jurija Tilemansa favorit otišao na megdan četi selektora Poketina.
Ipak, meč Amerikanaca i Bosanaca obeležila je i "podvala" gostiju, kojom su pokazali domaćinu da ne zna dovoljno fudbalska pravila.
Naime, u trenucima kada su imali igrača više, izabranici Sergeja Barbareza su izveli jedan napad. Golman Nikola Vasilj je ispucao loptu koja je završila u gol-autu i kao na tacni pred golom SAD našao Edina Džeka.
Zastali su Amerikanci sa podignutim rukama, tražeći ofsajd, ali nedozvoljene pozicije nije bilo, budući da iz gol-auta ili auta se ne svira.
Džeko je na kraju došao do lopte, a šutirao je Ermedin Demirović, što je Fris odbranio i izbacio loptu u korner, dok je i dalje trajao protest Amerikanaca koji su mislili da su oštećeni.
Za utehu Bosancima ostaje da su jedino na ovaj način uspeli da nadmudre odbranu SAD. Kako je sve to izgledalo, pogledajte na 00:23 priloženog snimka.
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