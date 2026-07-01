Fudbal

RAT NA BALKANU: Partizan ga je već video u Beogradu, a onda je Hajduk povukao potez koji menja sve!

Новости онлине

01. 07. 2026. u 03:24

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TRANSFER drama drma Balkan!

РАТ НА БАЛКАНУ: Партизан га је већ видeо у Београду, а онда је Хајдук повукао потез који мења sve!

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazilski napadač Džeferson Marinjo, mogao bi ovog leta da postane predmet velikog regionalnog transfer okršaja između Hajduka i Partizana.

Prema informacijama brazilskog ESPN-a i novinara Felipea Silve, splitski klub se uključio u trku za 26-godišnjeg fudbalera turskog Goctepea, iako se prethodnih dana činilo da je njegov prelazak u Partizan praktično završen.

Isti izvor navodi da turski klub sada razmatra ponude oba tima, pa bi borba za potpis Brazilca mogla dodatno da se zakomplikuje.

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