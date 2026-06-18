HRVATI U ŠOKU! Ovo nema nigde, došli smo da gledamo meč, a doživeli smo ovo!“

Spektakularni okršaj između reprezentacija Hrvatske i Engleske na Svetskom prvenstvu u Dalasu nije podigao prašinu samo zbog samog fudbala, već i zbog neverovatnog cenovnika koji je dočekao navijače na licu mesta.

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AT&T stadion u Arlingtonu, glamurozni dom američkog fudbala i domaćin ovog susreta, vredan je više milijardi dolara i slovi za jedno od najmodernijih sportskih zdanja na planeti.

Ovaj supermoderni objekat izgrađen je za astronomskih 1,3 milijarde dolara, poseduje pokretni krov i kapacitet koji za najveće događaje premašuje 100.000 gledalaca. Ipak, pored fascinantne arhitekture, navijače je na kasama sačekao hladan tuš – spisak cena hrane i pića. koji definitivno dokazuje da ovaj turnir nije za svačiji džep.

Za flašicu obične vode od 0,6 litara na stadionu morate izdvojiti čak 8,25 dolara, što je oko 7,7 evra. Gazirani sok u istoj ambalaži košta 8,50 dolara (blizu 7,9 evra), dok je energetski sportski napitak takođe oko osam evra. Ukoliko neko želi da bodri svoj tim uz alkohol, lokalno američko pivo od pola litre košta 15,95 dolara (oko 14,8 evra), dok zanatsko (kraft), odnosno uvozno pivo dostiže cenu od 16,95 dolara ili bezmalo 15,8 evra.

Nije bolja situacija kada je u pitanju hrana. Kesica čipsa iznosi sedam dolara (oko 6,5 evra), dok se popularni Dalas naćosi prodaju po ceni od 16 dolara, što je skoro 14,9 evra po porciji. Ako navijači žele samo naćose sa topljenim sirom, ta čašica priloga košta oko pet dolara (4,65 evra).

Za one koji žele konkretniji obrok, porcija od 20 komada pilećih nagetsa košta 23 dolara (21,4 evra), dok standardni burger ili čizburger iznosi 18,75 dolara, odnosno 17,4 evra. Pileći filei sa pomfritom prodaju se za 16,75 dolara (oko 15,6 evra).

Čak i najobičniji hot-dog ili čili-dog staje blizu 8 dolara (oko 7,4 evra), dok je tradicionalnu bavarsku perecu na stadionu 9,25 dolara (8,6 evra). Na kraju, ni običan pomfrit nije pristupačan – za jednu porciju potrebno je platiti oko osam dolara (7,4 evra).

Veliki broj engleskih i hrvatskih navijača odmah je preplavio društvene mreže komentarima da su ove cene čisto preterivanje i pljačka, čak i za američke standarde. Mnogi ističu da nikakav fudbalski spektakl ne može da opravda činjenicu da obična voda košta skoro osam dolara. Iako su organizatori i uprava stadiona ranije izdavali upozorenja o cenama unutar kompleksa, cifre su ipak šokirale veći deo publike.