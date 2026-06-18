KAKVA UTAKMICA NA MUNDIJALU 2026: Engleska u pravom spektaklu srušila Hrvatsku (FOTO/VIDEO)

NAJBOLjU utakmicu u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva odigrali su Engleska i Hrvatska. "Gordi albion" se na kraju radovao pošto je trijumfovao sa 4:2.

FOTO: Tanjug/AP/Julio Cortez

Pokazale su ove dve selekcije zbog čega ih mnogi vide kao favorite da stignu do završnice takmičenja. Viđeno je čak pet golova i još mnogo dobrih šansi.

Izabranici Tomasa Tuhela su sjajno otvorili meč. Igrao se 12. minut kad je Hari Kejn pogodio sa bele tačke. Ipak, svašta se izdešavalo pre gola napadača Bajerna.

Najpre je jedanaesterac skrivio Luka Modrić, koji je zakasnio i faulirao Nonija Maduekea. Za Klemona Turpana nije bilo dileme, pokazao je na penal. Udarac kapitena Engleske je najpre odbranio Dominik Livakovića, ali dobio je još jednu šansu 32-godišnjak, zbog toga što je čuvar mreže zagrebačkog Dinama sa obe noge bio van linije, a to nije dozvoljeno.

Tek nakon toga su krenula prava uzbuđenja. Najpre je Martin Baturina u 36. minutu odličnim udarcem iz daljine uspeo da matira Džordana Pikforda.

Potom je Kejn još jednom pokazao kakva je klasa. Ispratio je centrašut Deklana Rajsa i udarcem glavom donro drugu prednost svojoj selekciji na ovom susretu.

Kada se činilo da će 2:1 biti rezultat prvog poluvremena, da se to promenio pobrinuo se Petar Musa u petom minutu nadoknade. Fantastičnu loptu glavom mu je spustio Ivan Perišić, a ovaj je udarcem iz prve uspeo da izjednači rezultat.

Drugi deo utakmice počeo je fenomenalno za Englesku. Već u 47. minutu bilo je 3:2. Dobro loptu na desnoj strani dobio je Džud Belingem, umakao je odbrani, te preciznim udarcem iskosa sa desne strane pogodio gol rivala.

Nastavio je "gordi albion" sa napadima, ali se sa nekoliko odličnih odbrana istakao Livaković i sprečio protivnika da poveća vođstvo.

Ipak, kada je Tuhel poslao svežu krv na teren popravila se realizacija. Hrvatske je krenula u napad kako bi opet pokušala da stigne do izjednačenja. To je ostavilo dosta prostora Englezima koji su uspeli da postignu četvrti gol. Uradio je to Markus Rašford u 85. minutu i tako stavio tačku na susret.

Koliko je selekcija Tomasa Tuhela bila bolja u drugom poluvremenu pokazuje podatak da su izabranici Zlatka Dalića prvi korner izveli tek u nadokandi.

Hari Kejn i drugovi u narednoj utakmici igraju protiv Gane, dok će "vaterni" priliku da ostvare prvi trijumf na Mundijalu 2026 imati protiv Paname.

Engleska - Hrvatska 4:2 (2:2)

Stadion: "AT&T" (Teksas). Gledalaca: 70.389. Sudije: Klemon Turpan (Francuska). Strelci: Kejn 12 pen, 42, Belingem 47, Rašford 85 (Engleska) - Baturina 36, Musa 45+5 (Hrvatska).

Engleska (4-2-3-1): Pikford - Džejms, Konsa, Stons (od 87. Geji), O'Rajli - Anderson, Rajs (od 72. Rodžers) - Madueke (od 72. Saka), Belingem (od 80. Spens), Gordon (od 72. Rašford) - Kejn.

Hrvatska (3-4-2-1): Livaković - Šutalo, Vušković (od 66. M. Pašalić), Gvardiol - Stanišić, Modrić (od 58. Kovačić), Sučić, Perišić - Ma. Pašalić (od 79. Kramarić), Baturina (od 78. Vlašić) - Musa (od 66. Matanović).

Drugo poluvreme: Engleska - Hrvatska 4:2

90+6' - Kraj utakmice!

90+5' - Šta je uradio Kejn. U idealnoj prilici je bio Joško Gvardiol. Sa nekoliko metara je šutirao štoper Mančester sitija, a kapiten Engleske se sjajno postavio i izblokirao je taj pokušaj.

85' - GOOOOOL! Krenuli su "vatereni" u napad i to je ostavilo dosta prostora. Saka je došao do lopte, proigrao Markusa Rašfroda, koji se oslobodio čuvara, a onda sjajnim udarcem duplirao prednost svoje selekcije.

82' - Čudesni Livaković. Protutnjao je po desnoj strani Džed Spens, šutirao dobro, no u šut mu je ušao golman Hrvatske i sprečio ga da postigne gol.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

68' - Splasnuo je pritisak Engleske. Hrvatska još uvek nije ozbiljnije zapretila u ovom delu utakmice.

57' - Začarao je mrežu u ovim trenucima golman Dinama. Ovoga puta je dva puta zaustavio pokušaj Kejna.

56' - Neverovatno kako ovo nije gol. Dve nestvarne odbrane upisao je Livaković. Najpre je zaustavio pokušaj O'Rajlija, a potom i Gordona. "Gordi albion" je pritisnuo rivala u drugom poluvremenu.

49' - Opet prilika. Sam je na drugoj strani ostao O'Rajli koji je probao glavom, no poslao je loptu pored gola. Vrlo opasan je tim Tomasa Tuhela iz prekida.

48' - Odmah nova šansa za fudbalera Real Madrida. Sada mu je Livaković odbranio udarac i sprečio ga da odvede Englesku na "+2".

47' - OPET POGODAK! Pršti sve na ovoj utakmici. Kakav početak drugog poluvremena "gordi albiona". Fantastičnu loptu dobio je Džud Belingem, stuštio se ka golu rivala, šutirao iskosa sa desne strane i Livaković nije mogao ništa da uradi.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Engleska - Hrvatska 2:2

45+5' - GOOOOOOL! Fantastična akcija Hrvata. Ivan Perišić je glavom prebacio loptu za Musu koji je iz prve šutirao i matirao Pikforda. To je bilo sve što se tiče prvog poluvremena.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

45+3' - Još jedan pokušaj Hrvata iz daljine. Tukao je Mario Pašalić, no loše je to bilo i daleko od gola.

45+1' - Probao je Ris Džejms direktno iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali samo je pogodio živi zid.

45' - Prvo poluvreme je produženo za pet minuta.

42' - NOVI GOL! Kakav je napadač i strelac Hari Kejn. Deklan Rajs je izveo korner, a fudbaler Bajerna je ostao sam i glavom je zakucao loptu u mrežu rivala.

36' - GOOOOOL! Kakav pogodak je postigao Martin Baturina. Sjajnu loptu mu je ostavio Sučića, a fudbaler Koma je tukao iz prve i matirao je golmana Engleske.

🚨🚨| GOAL: BATURINA WITH THE EQUALIZER FOR CROATIA!!!



England 1-1 Croatiapic.twitter.com/CoWU23kPQh — CentreGoals. (@centregoals) June 17, 2026

29' - Hrvatska do sad nije ništa pokazala. Ne može da pronađe način da ugrozi Džordana Pikforda.

16' - Opasan napad Engleske. Raspoložen je Madueke. Prošao je po desnoj strani, ali njegov pokušaj je izblokiran i od svega nominalni domaćin je dobio korner.

12' - GOOOOOL! Engleska je povela. Dva puta ne greši sa bele tačke kapiten "gordi albiona". Ovoga puta je prevario Livakovića i pogodio mrežu.

FOTO: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

10' - NEMA GOLA! Odbranio je Dominik Livaković udarac Harija Kejna. Pročitao ga je sjajno čuvar mreže Dinama iz Zagreba. Ipak, jedanaesterac će biti ponovljen, jer je on sa obe noge bio ispred linije što nije dozvoljeno.

9' - PENAL! Neoprezan je bio Luka Modrić. Madueke je povukao loptu, a kapiten "varetenih" ga je oborio i za Klemona Turpana nije bilo dileme.

3' - Hrvatska je izvela prvi korner na meču. Posle centaršuta Perišića volej je uhvatio Šutalo, ali to je uradio loše i lopta je otišla visoko preko gola.

1' - Počela je utakmica, sa centra su krenuli fudbaleri Engleske.

Sastavi reprezentacija:

Engleska (4-2-3-1): Pikford - Džejms, Konsa, Stons, O'Rajli - Anderson, Rajs - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn.

Hrvatska (3-4-2-1): Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Sučić, Perišić - Pašalić, Baturina - Musa.

Uoči meča:

"Vaterni" su poslednja dva Mundijala odigrali odlično, osvojili su drugo i treće mesto i sad je veliki pritisak na njima, pošto su postavili visok standard.

Sa druge strane, "gordi albion" vapi za velikim rezultatom i veruje se da je konačno došlo vreme da se on i ostvari pod vođstvom Tomasa Tuhela.

Engleska nije blistala u pripremnom periodu. Najpre je remizirala sa Urugvajem (1:1), potom izgubila od Japana (0:1), ali odlično je finiširala, savladavši Novi Zeland (1:0) i Kostariku (3:0).

Hrvatska je bila bolja od Kolumbije (2:1) i Slovenije (2:1), a poražena je od Brazila (1:3) i Belgije (0:2).

Ove dve selekcije su se poslednji put sastale na Evropskom prvenstvu 2021. godine i bilo je 1:0 za Englesku.

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