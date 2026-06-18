Fudbal

GRMLJAVINA IZ HRVATSKE ZBOG PORAZA! "Nije bilo dovoljno, pogotovo..."

Новости.онлине

18. 06. 2026. u 07:10

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske startovala je porazom na Svetskom prvenstvu, pošto je izgubila od Engleske u prvom kolu rezulatom 2:4.

ГРМЉАВИНА ИЗ ХРВАТСКЕ ЗБОГ ПОРАЗА! Није било довољно, поготово...

gor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako su u jednom trenutku imali bod u džepu (2:2), izabranici Zlatka Dalića morali su da čestitaju "Gordom Albionu.

Reprezentativac Hrvatske i prvotimac Mančester sitija, Joško Gvardiol smatra da je loša igra njegove ekipe na početku drugog poluvremena bio jedan od razloga poraza u ovom okršaju.

"Vratiti se dvaput nije lako. Mi smo uspeli i onda smo na početku drugog poluvremena jednostavno malo zakazali. Znamo njihov kvalitet, znamo kakva su reprezentacija i jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je nedostajalo koncentracije i sve se nekako brzo izdešavalo", rekao je Gvardiol za tamošnju nacionalnu TV.

Hrvatski fudbaleri će u drugom kolu Grupe L, 24. juna u Torontu igrati protiv Paname, dok će svoj poslednji meč u grupnoj fazi odigrati 27. juna u Filadelfiji, a rival je Gana koja se na startu radovala sa istim rivalom (1:0).

"Ostale su još dve utakmice, nije ništa gotovo. Treba dignuti glave, dobro se regenerisati. Imamo nekoliko dana za pripremu i ništa, idemo dalje", istakao je Joško Gvardiol.

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