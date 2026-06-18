LUDILO U BRAZILU! Neopisivo slavlje, a sve zbog Nejmara! (VIDEO)

Napadač "seleseaa" i Santosa uskoro će peti put postati otac.

AP Photo/Yuki Iwanmura

Bruna, izabranica fudbalskog reprezentativca Brazila, Nejmara, obavila je da čekaju treću devojčicu, što će 34-godišnjem asu biti peto dete

„Poludecću. Četiri prelepe devojčice.“, rekao je Nejmar u video-snimku objavljenom usred Mundijala, kad je saznao da će dobiti još jednu ćerkicu.

Istovremeno, Brazilci lude što je iskusni as i dalje povređen i zauzima mesto u taboru „selesaoa“. Navodno dobro obavešteni novinari tvrde da neće biti spreman da odigra ni minut u grupnoj fazi. Mada je počeo da trenira...

S druge strane, Nejmar, očigledno, ne haje mnogo zbog besa u domovini. Otac četvoro dece dobiće još jedno s Brunom Bjankardi, otkrila je 32-godišnja influenserka iz Sao Paola, koja je nedavno bila deo cirkusa oko objave spiska.

Nejmar, Bruna, njihove ćerke i njegov prvenac Davi Luka sedeli su u parku pokrivenih očiju i mazali se bojom. Kad su skinuli poveze, videli su na sebi roze, što je bio jasan znak...

- Poludeću. Četvrta devojčica. Osnovaću bend, biće „Spajs grls“ - rekao je uz osmeh najbolji strelac reprezentacije Brazila svih vremena.

Bruna je s ćerkicama u Americi, bila je na prvom meču protiv Maroka u Njujorku, samo nije imala priliku da vidi Nejmara u igri. Ali redovno ga bodri u kampu Brazila, bila je i juče.

„Obnavljanje energije“, napisao je fudbaler uz fotku s ćerkicom na treningu.

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