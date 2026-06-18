Fudbal

GLEDALA JE VEČITI DERBI: Prelepa novinarka se sada divila golovima Mbapea! (FOTO)

Новости.онлине

18. 06. 2026. u 06:56

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Nije želela Deniz Askoj da propusti utakmicu Francuske i Senegala, pa je sa tribina bodrila svog ljubimca.

ГЛЕДАЛА ЈЕ ВЕЧИТИ ДЕРБИ: Прелепа новинарка се сада дивила головима Мбапеа! (ФОТО)

Foto: Printscreen/Instagram/denizzaksoy

Francuzi su u svom premijernom meču na startu Svetskog prvenstva savladali Senegal 3:1 (0:0), golovima u drugom poluvremenu.

Dvostruki strelac u tom duelu bio je Kilijan Mbape, čiji je posebno drugi gol, a treći za "trikolore" obeležio dosadašnji tok turnira u SAD, Kanadi i Meksiku. Podsetimo, drugi pogodak bio je delo Bredlija Barkole.

Napadač Reala postavio je u ovom susretu nekoliko rekorda. Kapiten „galskih petlova“ je prestigao Žista Fontena (13) po broju pogodaka na Mundijalima i postao najbolji strelac "trikolora" svih vremena sa 58 "hitaca", ostavljajući za sobom legendarnog Olivijea Žirua koji je dao 57 golova.

Foto: AP Photo/Frank Franklin II

- Igram da bih ostavio trag u istoriji svoje zemlje, da bih pomogao da moj tim stigne do finala i osvoji Svetsko prvenstvo - rekao je bivši igrač Pari sen Žermena (27 godina).

Blistavu partiju Kilijana, koji vodi poreklo iz Kameruna (otac) i Alžira (majka), uživo je na stadionu u Njujorku gledala Deniz Aksoj, turska novinarka, koja je svojevremeno iz Arene posmatrala okršaj večitih rivala Crvene zvezde i Partizana.

Novinarka Evrolige je bila na „Metlajfu“ među 80.545 gledalaca, čime se pohvalila fotografijama na društvenim mrežama. Očekuje se da se lepa Turkinja, čijim baklavama su odolele košarkaške zvezde, preseli na Zapadnu obalu SAD da bi navijala za reprezentaciju svoje države, koja za dva dana u San Francisku igra protiv Paragvaja.

Možda i presudni meč, u prvom je izgubila od Australije sa 0:2 (0:1) i samo pozitivnim rezultatom može da se nada osvajanju drugog ili trećeg mesta u grupi, koje vode dalje.

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida

 

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