"UBILI SMO HILJADE CRVA" Mađar podelio bolestan snimak poslednjih trenutaka ruskih vojnika pred udar drona (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
KOMANDANT bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi, poznatiji pod kodnim imenom "Mađar" podelio je snimak koji baca ljagu na vojničku čast ukrajinske vosjke u kojima se prikazuju ruski vojnici u njihovim poslednjim trenucima.
Kompilacija snimaka je svakako jeziva, ali još je jezivije što ovaj čovek koji sebe naziva komandantom ruske vojnike doslovno naziva "crvima", a crvena glava (koja predstavlja ruskog vojnika) uglu koja po sredini ima rez navodno broji koliko je "crva" ubijeno od strane "Mađarevih ptica", kako se kolokvijalno dronovi nazivaju.
- Kvintet stihija Ptica SBS.
Drugi deo: CRVI.
Povodom prve godišnjice Grupacije SBS.
Povodom godišnjice Grupacije (11. jun) tim medijskih radnika 414. brigade SBS „Mađarove ptice“ pripremio je seriju „Kvintet stihija Ptica SBS“:
ZEMLjA — deo 1
VAZDUH
VATRA
CRVI — deo 2
Stanje na dan 16. 06. 26: uništeno/pogođeno 5043 čoveka ruske vojske - navodi se u monstruoznoj objavi na instagramu.
Snimak možete pogledati OVDE!
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