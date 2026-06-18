Svet

"UBILI SMO HILJADE CRVA" Mađar podelio bolestan snimak poslednjih trenutaka ruskih vojnika pred udar drona (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Симеуновић А. Милош

18. 06. 2026. u 00:00

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KOMANDANT bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi, poznatiji pod kodnim imenom "Mađar" podelio je snimak koji baca ljagu na vojničku čast ukrajinske vosjke u kojima se prikazuju ruski vojnici u njihovim poslednjim trenucima.

УБИЛИ СМО ХИЉАДЕ ЦРВА Мађар поделио болестан снимак последњих тренутака руских војника пред удар дрона (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО)

printscreen/instagram/robert_madyar

Kompilacija snimaka je svakako jeziva, ali još je jezivije što ovaj čovek koji sebe naziva komandantom ruske vojnike doslovno naziva "crvima", a crvena glava (koja predstavlja ruskog vojnika) uglu koja po sredini ima rez navodno broji koliko je "crva" ubijeno od strane "Mađarevih ptica", kako se kolokvijalno dronovi nazivaju. 

printscreen/instagram/robert_madyar

Robet Brovdi - "Mađar"

- Kvintet stihija Ptica SBS.
Drugi deo: CRVI.
Povodom prve godišnjice Grupacije SBS.

Povodom godišnjice Grupacije (11. jun) tim medijskih radnika 414. brigade SBS „Mađarove ptice“ pripremio je seriju „Kvintet stihija Ptica SBS“:

ZEMLjA — deo 1 

VODA
VAZDUH
VATRA
CRVI — deo 2 

Stanje na dan 16. 06. 26: uništeno/pogođeno 5043 čoveka ruske vojske - navodi se u monstruoznoj objavi na instagramu. 

Snimak možete pogledati OVDE!

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