KOMANDANT bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi, poznatiji pod kodnim imenom "Mađar" podelio je snimak koji baca ljagu na vojničku čast ukrajinske vosjke u kojima se prikazuju ruski vojnici u njihovim poslednjim trenucima.

printscreen/instagram/robert_madyar

Kompilacija snimaka je svakako jeziva, ali još je jezivije što ovaj čovek koji sebe naziva komandantom ruske vojnike doslovno naziva "crvima", a crvena glava (koja predstavlja ruskog vojnika) uglu koja po sredini ima rez navodno broji koliko je "crva" ubijeno od strane "Mađarevih ptica", kako se kolokvijalno dronovi nazivaju.

printscreen/instagram/robert_madyar Robet Brovdi - "Mađar"

- Kvintet stihija Ptica SBS.

Drugi deo: CRVI.

Povodom prve godišnjice Grupacije SBS.

Povodom godišnjice Grupacije (11. jun) tim medijskih radnika 414. brigade SBS „Mađarove ptice“ pripremio je seriju „Kvintet stihija Ptica SBS“:

ZEMLjA — deo 1



VAZDUHVATRACRVI — deo 2

Stanje na dan 16. 06. 26: uništeno/pogođeno 5043 čoveka ruske vojske - navodi se u monstruoznoj objavi na instagramu.

Snimak možete pogledati OVDE!