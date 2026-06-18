BOLEST JE BILA BRŽA OD ISTORIJSKOG REKORDA: Lionel Mesi se nakon het-trika uhvatio za glavu i zajecao, ovo su svi krili!
Lionel Mesi postigao je svoj prvi het-trik na Svetskim prvenstvima u svojoj 38. godini u pobedi nad Alžirom.
Međutim, nakon prvog gola u 18. minutu bilo je vidljivo da se rasplakao.
O tome je upitan nakon meča.
– Zašto sam plakao? Bilo je to nešto potpuno nevezano za fudbal. Prošao sam kroz nekoliko teških dana, ali zahvalan sam celoj delegaciji i saigračima jer su uvek bili uz mene, dajući mi snagu da sve to prebrodim, rekao je Mesi.
Potom je otkriveno od strane izvora bliskih igraču da je razlog loše zdravstveno stanje njegovog oca Horhea, koji mu je bio i agent tokom čitave karijere.
Mesi je het-trikom ispisao još jednom fudbalsku istoriju pošto se izjednačio sa Miroslavom Kloseom sa 16 golova na čelu večne liste strelaca na Svetskim prvenstvima.
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