NIŠTA OD SENZACIJE! Kolumbija preživela Uzbekistan

Kolumbija je pobedila Uzbekistan u prvom kolu grupne faze Svetskog prvenstva rezultatom 3:1 (1:0), a golove za trijumf su postigli Munjos, Kampas i Dijas, dok je prvi, istorijski pogodak za selekciju Fabija Kanavara dao Abosbek Fajzulajev, ali to nije bilo dovoljno ni za bod.

CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia

Iako su fudbaleri Kolumbije ušli u meč kao veliki favoriti, Uzbekistan je bez straha izašao na teren i u više navrata pokazao da može da se nosi sa jačim rivalom, praveći probleme i držeći rezultatski priključak.

Na kraju je, ipak, presudila klasa i iskustvo Kolumbije, koja je u ključnim momentima uspela da prelomi meč i sačuva prednost do kraja, dok je borbeni Uzbekistan ostao bez nagrade za hrabru igru.

Kolumbija je povela u 41. minutu preko Danijela Munjoza, koji je iskoristio odličnu akciju i pogodio za 1:0, što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Delovalo je da Južnoamerikanci kontrolišu utakmicu, ali Uzbekistan se nije predavao.

U nastavku - šok! U 61. minutu Abbosbek Fajzulaev donosi izjednačenje i vraća potpuni haos u meč.

Mnogi su tada pomislili da Kolumbija gubi kontrolu, ali usledio je ekspresan odgovor. Samo nekoliko minuta kasnije, Luis Dijaz vraća prednost Kolumbiji, golom koji se ispostavio kao odlučujući i kojim su „Kafeterosi“ slomili otpor borbenog Uzbekistana.

Do kraja meča Uzbekistan je pokušavao da se vrati, ali Kolumbija je izdržala pritisak. U poslednjim sekundama Kampaso je zatresao mrežu rešio sve dileme.

U Grupi K se, pored Kolumbije i Uzbekistana, nalaze još i Portugal i DR Kongo, pa grupa već na startu donosi veliku neizvesnost. U prvom meču Portugal i DR Kongo su odigrali 1:1, pa posle prvog kola Kolumbija ima tri boda, Portugal i DR Kongo po jedan, dok je Uzbekistan ostao bez bodova, ali je pokazao da može da bude neugodan rival svima u grupi.

Drugo poluvreme

90+8 Gol! Kolumbija je potvrdila trijumf u poslednjoj minuti. Kraj meča

90‘ Velika šansa za Uzbekistan. Ostavili su samog Mozgovoja Kolumbijci, očigledno potcenivši vezistu rivala. Usledio je udarac u dalji ugao sa ivice šesnaesterca. Bilo je to baš blizu.

86" Imali su Kolumbijci šansu da sve reše udarcem Džefersona Lerme, ali nisu uspeli u tome. Ostaje 2:1

79‘ Zatišje! Bez previše dešavanja od gola Dijasa na "Asteka" stadionu. Ima li Uzbekistan snage za još jedno izjendačenje?

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65" Gooool!!!! Uzbekistan - Kolumbija 1:2! Samo pet minuta rezultat je bio u egalu! Kolumbija u 65. minutu vraća vođstvo, a Luis Dijas postiže svoj prvi gol u karijeri na Svetskim prvenstvima. Kao što je Kamilo Vargas pre par minuta bio jedan od najzaslužnijih za gol Uzbekistana, tako je i golman Uzbekistana Utkir Jusupov jedan od najzaslužnijih za gol Kolumbije.

60" Goooool!!! Prvi gol u istoriji Uzbekistana na Svetskim prvenstvima. Stelac je Abosbek Fajzulajev. Jako je loše reagovao golman Kolumbije Kamilo Vargas i to je iskoristio igrač Bašakšehira.

46‘ Drugo poluvreme je počelo. Konfuzija na centru, ali sada se ponovo igra. Fudbaleri Uzbekistana u napadu, jure zaostatak.

Prvo poluvreme

45" Kraj prvog poluvremena. Kolumbija je bolja, taman za taj jedan gol.

41" Gol, vodi Kolumbija! Munjoz se odlično ubacio iza odbrane Uzbekistana, fantastično iz prve reagovao na asistenciju Dijaza i zatresao mrežu za vođstvo Kolumbije od 1:0!

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30" Stativa! Luis Dijaz imao je najbolju priliku na utakmici, napadač Bajerna je pogodio stativu!

28" Još jedna totalna uspavanka!

20" Najbolja prilika do sada, nije završio daleko od okvira gola udarac Džona Arijasa.

12" Prva intervencija Jusupova. Blago su pripretili posle prekida Kolumbijci, ali je intervenisao golman Uzbekistana Utkir Jusupov.

5‘ Uzbekistan nije došao da se brani na svom premijernom Mundijalu. Čak ni protiv Kolumbije, naprotiv. Ekipa Fabija Kanavara je imala prvu polušansu. Jedna i sa druge strane, ali nakon centaršuta Rodrigesa protivnički golman boksuje loptu.

1" Utakmica je krenula na Asteka stadionu.

Sastavi

Uoči meča

Utakmica grupne faze Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. između reprezentacija Uzbekistana i Kolumbije (Grupa K) igra se na legendarnom stadionu Asteka u Meksiku.

Fudbaleri Uzbekistana su do plasmana stigli nakon odličnih kvalifikacija, uz samo jedan poraz, ali ih sada čeka znatno veći izazov.

Legendarni Italijan Fabio Kanavaro preuzeo je selekciju uoči turnira, a iako je Uzbekistan izgubio pripremne utakmice protiv Kanade i Holandije, prikazao je dovoljno discipline da se nada iznenađenju.

Kolumbija se vraća na Svjetsko prvenstvo nakon što je propustila Katar 2022. godine. Ekipa Nestora Lorenca završila je kao treća u CONMEBOL kvalifikacijama, a u napadu posebno prijeti Luis Dijaz, jedan od najboljih strijelaca južnoameričkih kvalifikacija.

Uzbekistanci su u pripremnim mečevima pokazali da je ekipa orijentisana na odbranu, a dodatni problem je povreda ključnog igrača na sredini terena, što će im potpuno preseći kreaciju.

Kolumbija je daleko kvalitetnija i nema sumnje da su noćas u Meksiku veliki favoriti.

Ove reprezentacije nikada ranije nisu igrale međusobno.