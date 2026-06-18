SRBIJA JE ZGROŽENA! O sramnom potezu Hrvata bruji ceo svet

ODIGRALI su Hrvatska i Engleska spektakularan meč na Svetskom prvenstvu.

Foto: Profimedia

Lepotica dosadašnjeg dela takmičenja u kojoj su "vatreni" izgubili 2:4 je totalno otišla u drugi plan zbog poteza Hrvata pred meč sa Englezima. O čemu se zapravo radi?

Naime, u hotelu u Dalasu uoči prvog duela na Mundijalu organizovan je susret koji je u prvorazredni skandal i provokacija. Čelnici Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), predvođeni predsednikom Marijanom Kustićem, selektorom Zlatkom Dalićem i kapitenom tima Lukom Modrićem, ugostili su Martinu Kasvel (rođenu Senčić) i njenog supruga Samjuela, koji danas žive u Teksasu.

Martina je ćerka Ivana Senčića, nestalog i poginulog pripadnika hrvatskih snaga tokom ratnih sukoba u Vukovaru 1991. godine. Dok hrvatski mediji pokušavaju da ovaj događaj prikažu isključivo kao "emotivan porodični susret" i human gest fudbalskih zvezda, u domaćoj javnosti i delu regionalnih medija ovaj potez je naišao na najoštriju osudu.

Tokom ovog susreta otišlo se i korak dalje u jasnoj politizaciji sporta. Kapiten reprezentacije Luka Modrić uručio je i potpisao svoj reprezentativni dres ćerki poginulog vojnika, dok se kompletna delegacija – uključujući selektora Dalića – ponosno fotografisala sa hrvatskom zastavom. Ne bi to bilo ništa neobično da javnosti nije ponosno servirana informacija da je reč o istoj onoj zastavi kojom je bio prekriven sanduk Ivana Senčića na njegovoj sahrani u Vinkovcima.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

Prema zvaničnim podacima, Senčić se decenijama vodio kao nestao nakon dešavanja u vukovarskoj bolnici 1991. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su tek prošle godine iz masovne grobnice na Ovčari i identifikovani na Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu.

Činjenica da se posmrtni ostaci aktera ratnih sukoba i zastave sa sahrana unose u hotelske sobe reprezentacije pred važne utakmice na Svetskom prvenstvu naišla je na opravdan gnev javnosti.

Kritičari s pravom ističu da je ovo još jedan u nizu sramotnih postupaka kojima se fudbal koristi kao poligon za jeftine političke poene i rehabilitaciju mračne prošlosti iz devedesetih.

Hrvatski fudbaleri i stručni štab su još jednom pokazali da ne uspevaju da se distanciraju od šovinizma i politizacije, čime su poslali izuzetno lošu poruku pred milionskim auditorijumom koji prati Svetsko prvenstvo.

