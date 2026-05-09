SPREMA SE FUDBALSKA "BOMBA": Strahinja Pavlović ide u Premijer ligu

PREMA najnovijim izveštajima iz Italije srpski reprezentativac Strahinja Pavlović mogao bi da se preseli u Englesku.

Pavlović je od dolaska u Milan uspeo da se izbori za minute i postao stub odbrane "rosonera", postigao je četiri gola uz asistenciju u Seriji A.

Njegove sjajne igre privlače pažnju Čelsija i Mančester junajteda, a navodno i nekoliko klubova iz Saudijske Arabije.

Kako izveštava "Calciomercato", upravo Čelsi pokazuje najveći interes za dovođenje Pavlovića ovog leta.

Milan želi da zadrži Pavlovića za sezonu 2026/27, ali se očekuje da "rosoneri" neće blokirati potencijalni odlazak ukoliko stigne primamljiva ponuda, što je viđeno i u slučaju Malika Čaua, Tidžanija Rajndersa i Sandra Tonalija u prethodnim sezonama.

Vrednost Pavlovića u Milanu se procenjuje na oko 50 miliona evra, što za klub kao što je Čelsi ne bi trebalo da predstavlja problem.

Istovremeno, Čelsi bi ovog leta mogao da se odrekne centralnog beka Benoe Badiašilja, koji je ranije bio povezan sa Milanom, ali navodno nisu zainteresovani za uključivanje igrača u eventualni deo dogovora za Pavlovića.

Podsetimo, nedavno se javilo i interesovanje Milana za Davida Alabu, a upravo bi Austrijanac mogao da bude direktna zamena za našeg reprezentativca.

