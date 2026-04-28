Košarkaški svet u neverici! Šta ovo uradi Nikola Jokić? (VIDEO)
Košarkaši Denvera smanjili su na 2:3 protiv Minesote u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), pošto su danas pobedili 125:113.
Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić tripl-dabl učinkom od 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova, što je bio njegov 23. tripl-dabl u plej-ofu.
Srbin je jednim potezom na kraju meča sa Minesotom pokazao i koliko je inteligentan, a "pecnuo" je i provokatora Džejdena Mekdenijelsa.
Naime, na kraju četvrtog meča plejofa između Denvera i Minesote došlo je skoro do tuče pošto je Džejden Mekdanijels postigao poene kada je već sve bilo gotovo. Tada je Nikola Jokić uleteo i hteo da se objasni sa njim, a kasnije je pričao da je svima jasno da se to ne radi.
Sada je hteo da postavi primer i da pokaže Mekdanijelsu kako to rade gospoda. Na kraju meča pri rezultatu 125:113 za Denver dobio je loptu na dvadesetak sekundi do kraja meča i samo je predao rezervnom centru Minesote Joanu Beringeru. A onda je rešio - da mu opet otme loptu!
Ispostavilo se da je sudija na kraju dosudio mrtvu loptu, a videli smo na snimku da Beringeru nije bilo jasno šta se dešava. Jokić mu je na kraju pustio loptu i od srca se nasmejao.
Jokić je prvenstveno hteo da pokaže Džejdenu Mekdanijelsu kako se to radi i da mu pokaže košarkaške manire. Ipak - nije hteo da mu se piše izgubljena lopta. Zbog toga je uhvatio loptu ponovo, a kada je došlo podbacivanje nije mu bilo do nje. Pustio je Minesotu da loptu uzme, a on se samo smeškao.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
