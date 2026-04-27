Neočekivan transfer na Marakani! Crvena zvezda dovodi reorezentativca Srbije i to za džabe
Fudbaleri Crvene zvezde postali su šampioni Srbije za sezonu 2025/26 i obezbedili plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crveno-beli već sada kreću u spremanje tima za evropske ambicije, pa tako treba očekivati nekoliko zvučnih pojačanja u narednih par meseci na "Marakani".
Kako piše "Arenasport", ne treba isključiti opciju da se Filip Đuričić posle 19 godina vrati među crveno-bele.
Momak iz Obrenovca nije nikada zaigrao za prvi tim Zvezde, ali je 2007. iz mlađih selekcija otišao u Olimpijakos.
Nekadašnji reprezentativac Srbije ostaće slobodan igrač ovog leta nakon što mu ugovor sa Panatinaikosom ističe 30. juna i mogao bi put Beograda bez obeštećenja.
