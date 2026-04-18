(Ne)očekivano: Predsednik Napolija spremio otkaz Konteu, spremna i zamena?!

Italijanski stručnjak Antonio Konte sve bliži je odlasku iz Napulja, ali ne svojom voljom, već ga predsednik kluba više ne želi na klupi.

Italijanski izvori pišu da De Laurentis smatra da je Konte izvukao maksimum iz Napolija, te da deluje i sam "potrošeno" i spremno za novi izazov.

To bi mogla da bude klupa Azura, jer nije tajna da je Konte do sada figurirao kao prva želja javnosti da se vrati na poziciju selektora.

Navodno, prva meta De Laurentisa umesto Kontea je Vinćenco Italijano, koji je činio čuda sa Fiorentinom i sada mu dobro ide sa Bolonjom.

