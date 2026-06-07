ITALIJA POČELA TEŽAK PUT POVRATKA U VRH SVETSKOG FUDBALA: Mlade nade vraćaju Azure tamo gde im je i mesto

NACIONALNI timovi Grčke i Italije, koji su se nadali da Svetsko prvenstvo 2026 neće proći bez njih, u nedelju će u Iraklionu odigrati međusobni prijateljski meč za kraj ove sezone.

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Nakon što su propustili i šesto uzastopno veliko takmičenje, Grci su u četvrtak pokazali karakter i golom u 95. minutu izvukli remi 2:2 protiv (ničim izazvanog) učesnika Mundijala, selekcije Švedske.

Ipak, bilans od samo jedne pobede na poslednjih osam utakmica jasno oslikava krizu kroz koju ovaj tim prolazi, kako u odbrani tako i u samoj završnici napada.

Grčka je na pet mečeva u tom lošem nizu primila dva ili više golova, dok na tri od poslednja četiri susreta uopšte nije uspela da zatrese mrežu rivala.

Dok se ostale velike evropske selekcije uigravaju za Mundijal, Italija je u sredu minimalnim rezultatom 1:0 savladala Luksemburg, započevši tako dug put oporavka nakon trećeg vezanog propuštenog Svetskog prvenstva.

Selektor azura može biti zadovoljan trijumfom ako se uzme u obzir da su izvršene ogromne promene i da su u startnoj postavi bila samo tri igrača sa prethodnim reprezentativnim iskustvom.

Bio je to najmlađi sastav Italije još od davne 1912. godine, a ekipa će sada pokušati da produži niz od pet prijateljskih mečeva bez poraza, na kojima su vezali četiri utakmice bez primljenog gola.

Tradicija je potpuno na strani gostiju, pošto je Italija izgubila samo jedan od ukupno 18 međusobnih duela sa Grčkom, a poslednji meč u oktobru 2019. godine rešila je u svoju korist sa 2:0.

Glavna uzdanica domaćih biće Georgios Masuras, strelac kasnog gola protiv Švedske, dok kod Italijana blista mladi Frančesko Pio Espozito, koji je postigao četiri gola u osam nastupa.

Obe selekcije su prošle kroz prethodne mečeve bez novih povreda, a s obzirom na želju mladih Italijana da se dokažu, predviđa se pobeda gostiju, ali uz postignut gol Grčke.

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