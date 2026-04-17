Živković se vraća! Fudbaler crno-belih spreman za veliki derbi
Fudbaleri PAOK-a gostuju u nedelju od 17 časova prvogplasiranom timu AEK-u, a crno-beli će imati veliko pojačanje pred ovaj duel, pošto se Andrija Živković oporavio od povrede i biće konkurentan za pomenuti derbi.
Kako prenosi “News Beast” Živković će biti spreman za derbi, uz opis da Dan D čeka “kao lud”, te da neprestano kao kapiten radi na psihološkoj pripremi saigrača.
Isti izvor navodi da Živković pokušava da na kolege prenese svoju “ludost za ovaj meč”, koji za PAOK znači apsolutno finale, imajući u vidu da je AEK u prednosti za čak pet bodova.
Preporučujemo
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
Komentari (0)