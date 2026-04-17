Živković se vraća! Fudbaler crno-belih spreman za veliki derbi

Fudbaleri PAOK-a gostuju u nedelju od 17 časova prvogplasiranom timu AEK-u, a crno-beli će imati veliko pojačanje pred ovaj duel, pošto se Andrija Živković oporavio od povrede i biće konkurentan za pomenuti derbi.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako prenosi “News Beast” Živković će biti spreman za derbi, uz opis da Dan D čeka “kao lud”, te da neprestano kao kapiten radi na psihološkoj pripremi saigrača.

Isti izvor navodi da Živković pokušava da na kolege prenese svoju “ludost za ovaj meč”, koji za PAOK znači apsolutno finale, imajući u vidu da je AEK u prednosti za čak pet bodova.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“