IZVINITE ZBOG ROPSTVA: Istorijski čin u enciklici prvog američkog poglavara Rimokatoličke crkve u Vatikanu

U SVOJOJ prvoj enciklici papa Lav, prvi američki Petrov naslednik, uputio je istorijsko izvinjenje za ulogu Svete stolice u legitimizaciji ropstva.

U poruci upućenoj biskupima i vernicima "Veličanstveno čovečanstvo" papa se izvinio što crkva vekovima nije osudila ropstvo i nazvao je to "ranom u hrišćanskom sećanju".

I do sada u prošlim vekovima pape su se izvinile za učešće hrišćana u trgovini robljem, ali nijedan papa do sada nije javno priznao ulogu koju je Katolička crkva imala, pa i same pape, u davanju odobrenja evropskim suverenima, neku vrstu "zelenog svetla", za porobljavanje "nevernika". Papa Lav, koji je rođen u Americi u sklopu enciklike koja govori o izazovima čovečanstva, spomenuo je transatlansku trgovinu robljem, do koje je došlo i zbog "blagoslova" crkve i bivših papa.

Povezao je to sa sadašnjim vremenom kada dolazi do novog oblika ropstva i neokolonijalizma, kao posledice digitalne revolucije. Papa je spomenuo neregulisani rad za potrebe nabavke retkih minerala potrebnih za čipove.

Poglavar Rimokatoličke crkve prihvatio je apele tamnoputih američkih katolika koji su vršili pritisak na Svetu stolicu da se odredi oko vlastite uloge u trgovini ljudima iz kolonijalnog vremena.

- Nemoguće je ne osetiti duboku tugu kada se razmišlja o golemoj patnji i poniženju koje su toliki podneli u oštroj suprotnosti sa njihovim neizmernim dostojanstvom osoba koje Gospod beskrajno voli. Zbog toga, u ime crkve, iskreno molim za oproštenje - poručio je papa.

Roblje u bogomoljama U SREDNjEM veku i crkvene institucije su imale robove, a papa Lav je u enciklici napisao:

- Već u ranom modernom razdoblju, Rimska apostolska stolica, odgovarajući na zahteve suverena, nekoliko je puta intervenisala kako bi regulisala i ozakonila oblike podjarmljivanja, a u određenim slučajevima i porobljavanje "nevernika". Ipak, ne možemo ni poreći ni umanjiti kašnjenje s kojim su i društvo i crkva osudili pošast ropstva - zaključio je papa.

Sve do sada Vatikan je tvrdio da se uvek u istoriji zalagao za dostojanstvo svih živih bića kao "dece Božje". Ali, istorijski dokumenti iz 15. veka otkrivaju vatikansku direktivu kojom je data saglasnost portugalskim vladarima da osvoje Afriku i Ameriku i porobe nehrišćane. Tako je bulom iz 15. veka papa Nikola Peti izdao direktivu kojom je portugalskom kralju dao pravo da napadne, osvoji, pokori i uzme svu imovinu nevernicima i neprijateljima imena Hristova.

Ta bula je omogućila Portugalcima da nesrećnike svedu na trajno ropstvo. I sledeće pape su se sa tim složile, a španski kraljevi slično dopuštenje dobili su za Ameriku. Bule koje su pape izdale činile su "Doktrinu otkrića", kojom je legitizovano oduzimanje zemlje u Africi i Americi u kolonijalnom vremenu. Tek 2023. godine Vatikan je to odbacio, a prvi koji je osudio ropstvo bio je papa Lav Trinaesti, po kojem je kardinal Prevost uzeo ime.

Papa Lav osuđuje i sve današnje oblike trgovine ljudima u vreme digitalne tehnološke revolucije i kaže da treba biti jasan oko toga "ako želimo da izbegnemo potrebu da u budućnosti ponovno tražimo oprost zbog toga što nismo poštovali blago ljudskog dostojanstva koje zahteva naša vera".