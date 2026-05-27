"UČIMO KAKO DA RADIMO NA ROBOTIMA" Vučić sreo mlade Srbe u Kini: Oni imaju oko tigra (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i delegacija obišli su inovacioni centar kineske kompanije Mint Future Factory.
Sreo je naše ljude koji su u fabrici.
Oni su mu objasnili da su na obuci.
Poručio im je da su oni naša budućnost i naša snaga.
- Ovde je 33 naše dece. Oni su blago Srbije, vredni ljudi, željni napretka. Oni imaju oko drugih. Hoće da budu bolji od svih. Ovo će da bude razlika između nas i drugih i zbog toga će svi da nas napadaju - kazao je on.
- Ponosan na naše mlade ljude koji će znanje i veštine koje stiču u Kini moći da ulože u budućnost naše zemlje. Nikolina, Luka i Ivan su među onima koji sa mnogo strasti uče, kako bi u Srbiju doneli znanje i doprineli njenom razvoju. Vrhunsko znanje stiču u vodećim kompanijama, univerzitetima i kulturnim centrima, na predavanjima, u fabrikama i susretima sa kineskim studentima i predstavnicima kompanija. Jedva čekamo da se vrate i da primene sve što su naučili. Njihov trud i nasmejana lica govore mi da Srbija na njih može da računa i da radimo pravu stvar - rekao je Vučić.
