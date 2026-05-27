TIMUS - KLJUČ DUGOVEČNOSTI: Grudna žlezda ponovo u centru medicinsih istraživanja

Decenijama se o ovom organu vrlo malo govorilo, ali je timus (grudna žlezda) danas ponovo u centru medicinsih istraživanja i sve više se povezuje sa dugovečnošću i otpornošću organizma.

Smešten iza grudne kosti, igra ključnu ulogu u razvoju T-limfocita, ćelija koje su osnov odbrane organizma od infekcija, ali i od malignih promena.

Dugo se smatralo da timus nakon puberteta postepeno gubi funkciju i da kod odraslih praktično nema značajnu ulogu. Međutim, savremena istraživanja pokazuju da njegov uticaj ne nestaje, već da slabljenje ovog organa može da izazove ozbiljne posledice. Naučnici su otkrili da osobe sa oštećenim ili uklonjenim timusom imaju značajno veći rizik od razvoja raka, autoimunih bolesti, ali i opšte slabijeg imuniteta.

- Timus je centralni organ za razvoj funkcionalnog imunog sistema, a pad njegove funkcije sa godinama direktno utiče na sposobnost organizma da odgovori na nove infekcije - kaže britanski imunolog Grejam Pavelek.

Timus se prirodno smanjuje sa godinama, što bi moglo da bude objašnjenje zašto starije osobe imaju slabiji imuni odgovor. Ovo otkriće pokrenulo je novu oblast istraživanja - kako "reaktivirati" ili podmladiti ovaj organ. Eksperimentalne terapije uključuju hormonske tretmane, regenerativnu medicinu, pa čak i matične ćelije. Stručnjaci veruju da bi u budućnosti terapije usmerene na timus mogle da igraju ključnu ulogu u prevenciji bolesti, jačanju imuniteta i produženju životnog veka. Ipak, istraživanja su još u ranoj fazi i biće potrebno vreme da se razviju bezbedne i efikasne metode lečenja.