PIKSI GA PRECRTAO, VELJKO PAUNOVIĆ VRATIO! Posle braće Milinković Savić još jedan fudbaler opet oblači dres Srbije

"Dok je Dragan Stojković Piksi selektor ja neću igrati za reprezentaciju"!

To su reči Milana Gajića, fudbalera CSKA koga je Veljko Paunović vratio među "orlove". Nakon braće Milinković Savić, Sergeja i Vanje koji će opet obući dres Srbije i iskusni desni bek staviće se ba raspolaganje novom selektoru, sa kojim je sarađivao u mlađim kategorijama nacionalnog tima.

Podsećanja radi, u planu su provere pred početak takmičenja u Ligi nacija, a selektor je u prethodnom periodu razgovarao sa igračima koji bi mogli ponovo da budu deo tima.

Pozive su dobili i igrači iz domaćih klubova, među kojima su Vasilije Kostov, Miloš Veljković i Strahinja Eraković, kao i Lazar Rosić i Lazar Ranđelović iz Vojvodine, dok se očekuje i Vanja Dragojević iz Partizana.

