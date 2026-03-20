Fudbal

PIKSI GA PRECRTAO, VELJKO PAUNOVIĆ VRATIO! Posle braće Milinković Savić još jedan fudbaler opet oblači dres Srbije

Новости онлинефсс

20. 03. 2026. u 09:59

"Dok je Dragan Stojković Piksi selektor ja neću igrati za reprezentaciju"!

FOTO: FSS

To su reči Milana Gajića, fudbalera CSKA koga je Veljko Paunović vratio među "orlove". Nakon braće Milinković Savić, Sergeja i Vanje koji će opet obući dres Srbije i iskusni desni bek staviće se ba raspolaganje novom selektoru, sa kojim je sarađivao u mlađim kategorijama nacionalnog tima. 

Foto: Profimedia

 

Podsećanja radi, u planu su provere pred početak takmičenja u Ligi nacija, a selektor je u prethodnom periodu razgovarao sa igračima koji bi mogli ponovo da budu deo tima.

Pozive su dobili i igrači iz domaćih klubova, među kojima su Vasilije Kostov, Miloš Veljković i Strahinja Eraković, kao i Lazar Rosić i Lazar Ranđelović iz Vojvodine, dok se očekuje i Vanja Dragojević iz Partizana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 10

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NJIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje. Pred jednim od njih je i kleknuo.

19. 03. 2026. u 19:58

Ostali sportovi

0 10

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
