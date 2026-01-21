"ARNAUTOVIĆ JE SLABIJA VERZIJA IBRAHIMOVIĆA!" Poruka iz Malmea šokirala "delije"
Fudbaleri Malmea dočekuju Crvenu zvezdu u 7. kolu Lige Evrope. Meč je na programu od 18.45 u četvrtak, a komentar fudbalera domaće ekipe Pontusa Jansona najviše je privukao pažnje.
Janson je često tokom karijere imao prilike da igra protiv Marka Arnautovića u sudarima Švedske i Austrije na međunarodnoj sceni.
A imao je i šaljiv komentar u vezi reprezentativca Austrije.
“Uvek sam ga zvao slabijom verzijom Zlatana“, rekao je Janson uz osmeh, pre nego što je na konferenciji za medije uoči meča uputio pohvale na račun Zvezdinog napadača:
“Poštujemo ga i treba naglasiti da je i dalje dobar igrač. Nije na zalasku karijere. Biće veoma važno da obratimo pažnju na njega, jer je ključan za njihovu igru. Očekuje nas dobra borba“.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
21. 01. 2026. u 08:34
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!
Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026, čiji je domaćin Beograd, tiču se vaterpolo reprezentacije Srbije.
21. 01. 2026. u 19:22
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)