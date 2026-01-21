"ARNAUTOVIĆ JE SLABIJA VERZIJA IBRAHIMOVIĆA!" Poruka iz Malmea šokirala "delije"

Fudbaleri Malmea dočekuju Crvenu zvezdu u 7. kolu Lige Evrope. Meč je na programu od 18.45 u četvrtak, a komentar fudbalera domaće ekipe Pontusa Jansona najviše je privukao pažnje.

FOTO: FK Crvena zvezda

Janson je često tokom karijere imao prilike da igra protiv Marka Arnautovića u sudarima Švedske i Austrije na međunarodnoj sceni.

A imao je i šaljiv komentar u vezi reprezentativca Austrije.

“Uvek sam ga zvao slabijom verzijom Zlatana“, rekao je Janson uz osmeh, pre nego što je na konferenciji za medije uoči meča uputio pohvale na račun Zvezdinog napadača:

“Poštujemo ga i treba naglasiti da je i dalje dobar igrač. Nije na zalasku karijere. Biće veoma važno da obratimo pažnju na njega, jer je ključan za njihovu igru. Očekuje nas dobra borba“.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“